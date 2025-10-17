به گزارش کردپرس، روز، ۱۶ اکتبر، به‌عنوان یادآوری حوادث ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷، دستگاه ضدترور حزب دمکرات کردستان ویدئویی منتشر کرده که در آن اتحادیه میهنی را متهم می‌کند به این‌که «کرکوک را فروخته است». در این ویدیو تصویر بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، در کنار لوگوی حزب قرار داده شده و زیر آن عبارت «خیانت ۱۶ اکتبر» نوشته شده است.

در مقابل، ضدترور اتحادیه میهنی (CTG) نیز بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام داشته است: «۱۶ اکتبر ۲۰۲۵، صفحه‌ی رسمی یکی از گروه‌های محلی مسلح مجموعه‌ای از تصاویر و ادعاهایی را منتشر کرده که همگی نادرست و تحریف‌شده‌اند. لازم می‌دانیم توضیح دهیم که یکی از تصاویری که مدعی شده‌اند مربوط به هماهنگی میان اداره‌ی ضدترور سلیمانیه و نیروهای ضدترور عراق در ۱۶ اکتبر است، در واقع متعلق به عملیات مشترکی است که در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰ میان نیروهای ضدترور اقلیم کردستان، نیروهای امنیتی و ضدترور عراق در استان دیاله برای پاکسازی هسته‌های خفته داعش انجام شد.»

در ادامه آمده است: «نیروهای ضدترور، بخشی از ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با داعش هستند و در هماهنگی کامل با تمام نیروهای رسمی عضو این ائتلاف فعالیت می‌کنند. تمامی اقدامات ما در چارچوب همکاری بین‌المللی برای از میان بردن تهدیدات تروریستی است. بنابراین عجیب نیست که یک نیروی محلی که تمام فعالیتش به دستگیری فعالان، روزنامه‌نگاران و سرکوب تظاهرات محدود شده، درک درستی از چنین مأموریت‌های بین‌المللی نداشته باشد. بهتر است آن نیرو به وظایف داخلی خود بپردازد و کار بزرگ مبارزه با ترور، اجرای قانون، حفاظت از اربیل و آزادسازی مخمور را به ما واگذارد.»