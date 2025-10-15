پارلمان عراق قتل نامزد ائتلاف السیاده را اقدامی تروریستی خواند

به گزارش کردپرس، محمود المشهدانی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، امروز چهارشنبه، ترور صفاء المشهدانی، نامزد انتخاباتی را که در پی هدف قرار گرفتن با یک بمب در منطقه طارمیه واقع در شمال بغداد به شهادت رسید، تسلیت گفت و در عین حال تاکید کرد مجلس برای پیگیری ابهامات این جنایت، شناسایی طرف‌های دخیل و سپردن آن‌ها به دست عدالت، کمیته‌ای تحقیقاتی تشکیل خواهد داد.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق محمود المشهدانی رئیس مجلس نمایندگان عراق تاکید کرد: با قلبی مؤمن به قضا و قدر الهی و با اندوهی عمیق، شهادت صفاء المشهدانی نامزد ائتلاف ما یعنی ائتلاف حاکمیت ملی برای قانونگذاری(سیاده الوطنی) را که صبح امروز در پی یک عملیات تروریستی بزدلانه و ناجوانمردانه با بمبی غافلگیرکننده به همراه دو تن از همراهانش به شهادت رسید، به فرزندان ملت و بخصوص اهالی منطقه طارمیه تسلیت می‌گوییم.

المشهدانی با اشاره به اینکه، این عمل بزدلانه با هدف ضربه زدن به مردانِ موضع‌گیری، کلام و اصول (افراد متعهد، شجاع و با اصول) صورت گرفت، خاطر نشان کرد: طارمیه یکی از فرزندان نیکوکار و مخلص خود را از دست داد؛ کسی که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرده بود و با صداقت و ایمان برای تثبیت ارزش‌های عدالت و وطن‌پرستی تلاش می‌کرد و با روحیه‌ای صادق و ملی، حضوری فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی داشت و از مسائل منطقه و وطنش دفاع می‌ کرد.

المشهدانی از دولت و نهادهای امنیتی ذی‌ربط خواست تا اقدامات تحقیقاتی لازم را انجام داده و کمیته‌ای برای بررسی این جنایت شنیع تشکیل دهند تا عاملان آن شناسایی و برای مجازات به دست عدالت سپرده شوند.

او همچنین تأکید کرد: مجلس نمایندگان عراق نیز به نوبه خود یک کمیته تحقیق برای پی بردن به جزئیات این حادثه تروریستی که یک شخصیت ملی و اجتماعی را هدف قرار داد، تشکیل می‌دهد و تمامی افراد دخیل را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.

رئیس مجلس نمایندگان در پایان بیانیه خود، ضمن عرض تسلیت و همدردی صمیمانه با خانواده محترم المشهدانی، بستگان و همه اهالی طارمیه، از خداوند متعال برای این شهید علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو کرد.