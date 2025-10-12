مسعود بارزانی: عراق به قانون اساسی پایبند نیست

به گزارش کردپرس، روز یک‌شنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در جشن معرفی نامزدهای این حزب برای انتخابات پارلمان عراق در اربیل سخنرانی کرد.

بارزانی گفت: «هر روند انتخاباتی مهم است و هر انتخاباتی در شرایطی متفاوت برگزار می‌شود.» او بیان داشت: «خوشحالم که نامزدهای عرب و ترکمان نیز در فهرست حزب حضور دارند. توصیه‌ام به شما این است که متحد باشید، زیرا نامزدهای حزب دمکرات نماینده همه استان‌های عراق هستند.»

رئیس حزب دمکرات کردستان افزود: «دولت عراق بر پایه مشارکت کردها و عرب‌ها بنا شده، اما ما نه شریک واقعی بوده‌ایم و نه از حقوق شهروندی برخوردار شده‌ایم. بنابراین نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم، نه ما و نه آن‌ها.»

او تأکید کرد: «هیچ‌گاه فرصت صلح را از دست نداده‌ایم و هیچ‌گاه نیز از هیچ ابتکار عراقی برای صلح روی‌گردان نبوده‌ایم.»

بارزانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «قانون اساسی عراق خوب است، اما بی‌نقص نیست. با این حال، مشکل اصلی این است که عراق به قانون اساسی پایبند نیست. اگر بر اساس قانون اساسی عمل می‌شد، بسیاری از مشکلات امروز عراق به وجود نمی‌آمد.»

وی ادامه داد: «قانون انتخابات عادلانه نیست و باید برای انتخابات آینده تغییر کند.»

او یادآور شد: «بر اساس قانون اساسی، نظام متمرکز در عراق دیگر جایگاهی ندارد. با این حال، بغداد از اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی طفره می‌رود. از نمایندگان کرد در بغداد گله‌مندم که اجرای این ماده را نادیده گرفته‌اند و تلاشی در این زمینه نکرده‌اند.»

رئیس حزب دمکرات کردستان در ادامه به موضوع نفت و گاز پرداخت و گفت: «در مورد نفت و گاز بسیار صحبت شده است. ما بارها گفت‌وگو کرده‌ایم. ماده ۱۱۱ تصریح می‌کند که نفت و گاز متعلق به همه مردم عراق در تمام استان‌ها و مناطق است. ما هیچ مخالفتی با این ماده نداریم. ماده ۱۱۲ هم می‌گوید درآمد نفت و فرآورده‌های آن باید با توافق و به‌طور مشترک میان مردم تقسیم شود. اقلیم کردستان هیچ‌گاه مانعی در این مسیر نبوده است.»

او افزود: «ماده‌های ۱۱۵ و ۱۲۱ که به حقوق مردم اقلیم کردستان اشاره دارند، تاکنون اجرا نشده‌اند. همچنین دادگاه فدرالی کنونی دادگاهی نیست که در قانون اساسی آمده است.»

بارزانی از نامزدها و هواداران حزب خواست که کارزار انتخاباتی را با آرامش و نظم برگزار کنند و گفت: «حتی اگر تصویر شما پاره شد، واکنش نشان ندهید، در برابر ظلم مقاومت کنید و از چانه‌زنی و درگیری پرهیز کنید.»

در پایان سخنانش، مسعود بارزانی از همه مردم کردستان خواست در انتخابات شرکت کنند و گفت: «توصیه من به کسانی که علیه حزب برنامه‌ریزی می‌کنند این است که خود را اصلاح کنند، زیرا شما حزب دمکرات را تضعیف نمی‌کنید و اقلیم کردستان با اتحاد شما نیز آسیب نمی‌بیند.»

او در پایان تأکید کرد: «می‌خواهیم همه مشکلات حل شوند، و راه حل آن بازگشت به قانون اساسی است.»