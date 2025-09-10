به گزارش کردپرس پایگاه خبری العالم الجدید عراق در گزارشی عنوان کرد که پس از بمباران دوحه، پایتخت قطر، اکنون نوبت عراق است که در تیررس حملات اسرائیل قرار گیرد.
این وبسایت نوشت: با هدف قرار گرفتن دوحه در شامگاه سهشنبه، اسرائیل صفحه تازهای از سیاستهای توسعهطلبانه خود را گشود و پیامی فرستاد که از مرزهای فلسطین فراتر میرود تا تمامی منطقه را در بر بگیرد.
به باور ناظران، حمله به قطر هشداری روشن است مبنی بر اینکه تلآویو دیگر هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمیشناسد؛ حتی در ارتباط با کشورهای همپیمان واشنگتن. این تحول، چالش جدیتری را پیش روی عراق قرار میدهد؛ چه بهصورت هدف مستقیم و چه بهعنوان میدان نیابتی درگیری.
تحلیلگران تأکید میکنند اکنون بغداد باید جایگاه خود را بازتعریف کند تا از حاکمیتش در برابر هرگونه تجاوز احتمالی حفاظت نماید.
حازم ایاد، کارشناس سیاسی اردنی، به العالم الجدید گفت: «تجاوز اسرائیل به قطر و تلاش برای ترور رهبران حماس میتواند آغاز مرحلهای تازه در سیاست توسعهطلبانه تلآویو باشد که نه تنها دشمنان بلکه دوستان و حتی کشورهای خواهان صلح را هم دربرگیرد.»
به گفته این کارشناس، این اقدامات میتواند بر روابط عراق با کشورهای منطقه تأثیر مستقیم بگذارد، زیرا واشنگتن در تلاش است اراده خود را تحمیل کند. وی هشدار داد که اگر نتانیاهو موفق شود این تجاوزها را بدون واکنش بینالمللی پیش ببرد، ممکن است به گسترش بیشتر حضور نظامی اسرائیل منجر شود.
این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که پس از بمباران قطر، روشن شد اسرائیل هیچ اعتباری برای خطوط قرمز قائل نیست؛ حتی اگر پای کشور همپیمان آمریکا در میان باشد. در عین حال تأکید شده که عراق اکنون در دایره تهدید حملات اسرائیل قرار گرفته است.
العالم الجدید از مقامات بلندپایه عراق خواسته است در گام نخست روابط خود با آمریکا را بازنگری کنند و از واشنگتن بخواهند که عراق را در برابر چنین تهدیداتی حفظ نماید.
به نوشته این پایگاه، اسرائیل تصمیم گرفته است هر کشوری را ـ حتی به دلیل صدور یک موضعگیری تند علیه تلآویو ـ هدف قرار دهد. عراق که گروههای شیعه در آن از حماس حمایت میکنند و چندین بار از خاک این کشور پهپادهایی به سوی ایلات پرتاب شده است، اکنون در انتظار واکنش اسرائیل به سر میبرد.
در گزارش همچنین آمده است که تنها حماس در دایره هدف نیست، بلکه حوثیها نیز به دلیل داشتن پایگاههایی در عراق در تیررس قرار گرفتهاند. در پایان گزارش، این پایگاه عراقی از گروههای مسلح خواست تا در این مرحله کنترل بیشتری داشته باشند و بهانهای برای اسرائیل جهت حمله به عراق ندهند.
نظر شما