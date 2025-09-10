به گزارش کردپرس، پس از آنکه اسرائیل پایتخت قطر را به بهانه حضور چند تن از رهبران حماس هدف قرار داد، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، در تماسی تلفنی با امیر قطر تأکید کرد که «هدف قرار دادن قطر اقدامی بسیار خطرناک است».

سودانی در این گفت‌وگو تصریح کرد: «دولت و ملت عراق دشمنی رژیم صهیونیستی علیه دولت قطر را محکوم می‌کنند.» او افزود که این اقدام «نقض آشکار حاکمیت قطر، تخطی از قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل و تهدیدی جدی در چارچوب تلاش‌های اسرائیل برای گسترش تنش در منطقه» به شمار می‌رود.

نخست‌وزیر عراق همچنین هشدار داد: «این تجاوز صهیونیستی امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند، موجب بی‌ثباتی می‌شود و منطقه را به سمت بحران‌های خطرناک‌تر سوق می‌دهد.»

سودانی تأکید کرد که عراق به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه عرب، خواستار نشست فوری وزرای خارجه کشورهای عربی است. او همچنین پیشنهاد کرد همزمان با نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در همین ماه، نشستی مشترک میان رهبران و نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی برگزار شود.