به گزارش کردپرس، شب سەشنبە ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ محمد حاجی‌محمود در حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس نوشت: «حملۀ امروز اسرائیل به حماس در دوحه، پایتخت قطر، در حالی صورت گرفت که تلاش‌هایی برای گفت‌وگو درباره پیشنهاد آمریکا و ترامپ جریان داشت. ما از حماس دفاع نمی‌کنیم، اما این حمله اسرائیل نقض تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی، دینی و اخلاقی است.»

او تأکید کرد که این اقدام تل‌آویو نه‌تنها فرصت صلح را از میان می‌برد، بلکه به تشدید آتش درگیری‌ها منجر خواهد شد.

حاجی‌محمود با یادآوری تجربه مشابه، اظهار داشت: «همان‌گونه که اسرائیل در اوج مذاکرات میان آمریکا و ایران به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اکنون نیز در بحبوحه تلاش‌ها برای گفت‌وگو، چنین اقدامی را علیه حماس در قطر انجام داده است.»

به گفته او، قطر در برابر این حمله نتوانست واکنش مناسبی نشان دهد و همین امر نگرانی‌ها درباره تداوم بی‌ثباتی در منطقه را افزایش داده است.