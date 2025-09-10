حکیم: هدف قرار دادن رهبران حماس در قطر، تهدیدی برای امنیت منطقه است

به گزارش کردپرس، رهبر جریان حکمت ملی عراق، حمله رژیم صهیونیستی به قطر و هدف قرار دادن رهبران حماس در دوحه را تعرضی آشکار و تهدیدی برای امنیت منطقه دانست.
وی افزود: این رویداد بار دیگر نشان داد که پروژه رژیم صهیونیستی تنها بر پایه منطق خشونت استوار است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه سفر خود به ایران که با محوریت تقویت روابط دو ملت ایران و عراق، تحکیم وحدت امت اسلامی و گسترش همکاریهای حوزوی و فرهنگی انجام شده است، با شماری از برجستهترین چهرههای دینی، علمی و فرهنگی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
