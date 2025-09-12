عراق: جامعه جهانی باید در برابر اسرائیل موضعی قاطع اتخاذ کند

به گزارش کردپرس، لقمان فَیلی، سفیر عراق در سازمان ملل، اعلام کرد کشورش حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر را محکوم میکند و از حق قطر برای پاسخگویی دفاع مینماید.
فَیلی در نشست شورای امنیت که به بررسی حمله اسرائیل به دوحه اختصاص داشت، گفت: «عراق تلاشهای بیوقفه قطر در زمینه میانجیگری و برقراری صلح در منطقه را ارج مینهد» و تأکید کرد: «کشورم در هر اقدامی که قطر در پاسخ به این حمله انجام دهد، از آن حمایت خواهد کرد.»
او از جامعه بینالمللی خواست تا «موضعی قاطع و بازدارنده» در قبال اسرائیل اتخاذ کند تا مانع تکرار چنین حملاتی شود. وی هشدار داد: «بیتوجهی و عدم واکنش، سابقهای خطرناک ایجاد خواهد کرد که تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است.»
روز ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اسرائیل حمله هوایی غافلگیرانهای به دوحه انجام داد که نشست رهبران حماس را هدف قرار داده بود. این نشست برای بررسی پیشنهاد آتشبس آمریکا در نوار غزه برگزار شده بود.
