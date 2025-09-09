به گزارش کرد پرس ، «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «محمد عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر این کشور در تماسهایی با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا تاکید کردند که اقدام رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در خاک قطر، نه تنها غیرقانونی و نقض حاکمیت یک کشور مستقل است، بلکه شانس دستیابی به توافق آتشبس را نیز از بین میبرد.
در همین راستا، پایگاه خبری «تایمز آو اسرائیل» به نقل از منبعی آگاه گزارش کرد: «یک مقام ارشد قطری که روز سهشنبه در واشنگتن با خانوادههای اسرا دیدار داشت، خاطرنشان کرد که اسرائیل پیشتر نیز پس از ترور اسماعیل هنیه در تهران و یحیی سنوار در غزه مدعی شده بود چنین اقداماتی مسیر توافق را هموار میکند، اما در عمل، توافق تبادل اسرا تا ژانویه ۲۰۲۵ به سرانجام نرسید.
این مقام قطری در گفتوگو با خانوادههای اسرا تأکید کرد که مذاکرات در روزهای اخیر پیشرفتهایی داشته اما حمله جدید اسرائیل میتواند این روند را متوقف کند. خانوادههای اسرا نیز در این نشست با ابراز خشم از اقدام اسرائیل گفتند که رهبران سیاسی حماس در خارج از غزه در مسیر توافق انعطاف بیشتری نشان دادهاند و هدف قرار دادن آنان تنها مذاکرات را پیچیدهتر میسازد.
امیر و نخستوزیر قطر در تماسهای تلفنی خود با ترامپ ضمن ابراز خشم شدید از این اقدام، خواستار محکومیت رسمی آمریکا شدند؛ چراکه این حمله در خاک یک کشور متحد واشنگتن رخ داده و آشکارا قوانین بینالمللی را نقض کرده است.
به دنبال این تماسها، کاخ سفید بیانیهای صادر کرد و در حالی که به ظاهر حمله اسرائیل را محکوم کرد، در ادامه با تکرار ادعاهای تلآویو مدعی شد حذف رهبران حماس میتواند «فرصتی برای صلح» ایجاد کند.
این موضعگیری دوگانه بار دیگر نشان داد که آمریکا به جای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی بابت جنایاتش در غزه و نقض آشکار حقوق بینالملل، همچنان از این رژیم حمایت میکند.
