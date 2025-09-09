عراقچی: توافق ایران و آژانس‌ کاملا با قانون مجلس منطبق است

به گزارش کرد پرس، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر و «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به مناسبت نهاییشدن تفاهم ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سخنان خود را با محکومیت اقدام تروریستی اخیر رژیم صهیونسیتی در دوحه آغاز کرد.
وی در این ارتباط گفت: «اجازه بدهید سخنم را با چند کلمه درباره تازهترین اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل آغاز کنم؛ اقدامی که امروز بعدازظهر در دوحه با هدف قرار دادن مذاکرهکنندگان فلسطینی صورت گرفت. ما این اقدام تروریستی و تجاوزکارانه را به شدیدترین وجه ممکن محکوم میکنیم و همبستگی کامل خود را با ملت فلسطین و همچنین با دولت قطر، که حاکمیت و تمامیت ارضی آن بهطور آشکار توسط رژیم اسرائیل نقض شده است، اعلام میداریم. مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانوادهها و به همه فلسطینیان بهخاطر شهادت کسانی که در نتیجه این اقدام بزدلانه تروریستی اسرائیل به شهادت رسیدهاند، ابراز میکنم. ما از شورای امنیت سازمان ملل و کل جامعه بینالمللی درخواست میکنیم که فوراً اقداماتی را برای متوقف ساختن رژیم اسرائیل از ارتکاب جنایات بیشتر در غزه و نجات جهان از تهدید بیسابقهای که این رژیم برای صلح و امنیت جهانی ایجاد کرده است، به عمل آورند.»
عراقچی در ادامه با قدردانی از وزیر خارجه مصر گفت:«مایلم سخنم را با ابراز تشکر و قدردانی از مصر، دوست من وزیر بدر عبدالعاطی، به خاطر مساعی جمیله ایشان طی هفتههای اخیر و همچنین به دلیل میزبانی امروز آغاز کنم.»
وی سپس با اشاره به توافق نهایی با آژانس اظهار کرد :«امروز نشانه یک گام مهم در تداوم و پایداری حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در راستای حل و فصل هرگونه مسأله مرتبط با برنامه هستهای صرفاً صلحآمیز خود از طریق دیپلماسی و گفتوگو است. علیرغم قرار گرفتن در معرض حملات غیرقانونی و جنایتکارانه، ایران همچنان بر استیفای حقوق مسلم خود برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای طبق معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) پایدار مانده و در عین حال آمادگی خود را برای مشارکت در گفتوگوی واقعی و معنادار به منظور اجرای تعهدات مربوطه خویش نشان داده است.»
وزیر امور خارجه ایران حملات ۱۳ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات هستهای کشورمان را «آشکارا غیرقانونی و جنایتکارانه» توصیف کرد و افزود:«رژیمهای ایالات متحده و اسرائیل باید در قبال تمامی تلفات انسانی و خسارات مادی وارده مسئول شناخته شده و پاسخگو باشند. ملت ایران این اعمال جنایتکارانه را هرگز نه فراموش خواهد کرد و نه خواهد بخشید.»
وی ادامه داد: «این حملات غیرقانونی و تداوم تهدید به اقدامات بیشتر، شرایطی را که ایران بر اساس آن با آژانس همکاری میکرد، بهطور بنیادین دگرگون ساخته است. ادامه همکاری در شرایطی که تأسیسات تحت پادمان ما به طور عمدی هدف قرار گرفته و تخریب میشد، دیگر امکانپذیر نبود. در واکنش به این وضعیت خطیر، مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را به تصویب رساند که به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی حکم میکند. این اقدام انتخاب ما نبود، بلکه پیامد مستقیم اقدامات غیرقانونی علیه تأسیسات تحت پادمان ایران بود.»
عراقچی خاطرنشان کرد:«چارچوب موجود موافقتنامه پادمانهای معاهده NPT میان ایران و آژانس ـ که برای شرایط عادی طراحی شده است ـ در عمل پاسخگوی وضعیت بیسابقهای که بر اثر اقدامات غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل ایجاد شده نیست. هیچ سابقهای از همکاری میان آژانس و یک دولت عضو در شرایطی که تأسیسات تحت پادمان آن به طور عمدی مورد حمله و آسیب قرار گرفته باشد وجود ندارد.»
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت:«بر همین اساس، ایران و آژانس وارد سلسله مذاکرات فشردهای با هدف ایجاد یک سازوکار جدید برای اجرای تعهدات پادمانی ایران و تضمین تداوم همکاری شدند. امروز، من و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دور نهایی مذاکرات را برای نهاییسازی تفاهم در خصوص نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران در پرتو تحولات ناشی از اقدامات غیرقانونی علیه تأسیسات هستهای ایران برگزار کردیم و موفق شدیم آن را نهایی کنیم. گامهای عملی توافقشده برای اجرای پادمانها به طور کامل با قانون مجلس شورای اسلامی ایران منطبق است؛ به نگرانیهای ایران میپردازد و چارچوبی برای استمرار همکاری فراهم میسازد.
عراقچی افزود: «این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار میکند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب میدهد.»
نظر شما