۱۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۸

ریاست اقلیم کردستان حمله اسرائیل به دوحه را محکوم کرد

ریاست اقلیم کردستان حمله اسرائیل به دوحه را محکوم کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- ریاست اقلیم کردستان با صدور بیانیه‌ای رسمی، حمله اسرائیل به پایتخت قطر، دوحه، را تهدیدی برای امنیت و آرامش منطقه خواند و از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات لازم برای بازگرداندن صلح و ثبات را انجام دهد.

به گزارش کردپرس ریاست اقلیم کردستان  ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در واکنش به حمله هوایی اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، اعلام کرد که این اقدام به‌طور جدی امنیت و آرامش منطقه را به خطر انداخته است.

در بیانیه رسمی صادر شده، آمده است: «ما حمله امروز اسرائیل به دوحه را محکوم می‌کنیم و به‌طور کامل از قطر حمایت می‌کنیم.»

در این بیانیه همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته شده است که تمام ظرفیت‌های خود را برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه به‌کار گیرد.

ریاست اقلیم کردستان تأکید کرده است که چنین اقدامات نظامی نه تنها به امنیت منطقه آسیب می‌رساند، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی گسترده در خاورمیانه خواهد بود.

کد خبر 2788522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha