دستگاه امنیت اقلیم کردستان: خون نیروهای امنیتی هدر نخواهد رفت

به گزارش کردپرس، جلال شیخ ناجی، رئیس دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم، در واکنش به حوادث صبح روز جمعه ۲۰۲۵/۸/۲۲ سلیمانیه اعلام کرد: «قانون باید برتر باشد و خون همرزمان ما در نیروهای امنیتی هدر نخواهد رفت. تمامی کسانی که در پس ترور و قانون‌شکنی قرار دارند، در برابر قانون پاسخگو خواهند بود و به مجازات خود خواهند رسید.»

او در پیامی در حساب شخصی خود نوشت: «از صمیم قلب نگران و اندوهگین شدیم از شهادت آری شیخ سوعاد طالبانی، پسرعمویم از نیروهای ضدتروریسم، که هنگام تلاش برای برقراری آرامش و امنیت سلیمانیه و حفاظت از دارایی‌های مردم، به دست یاغیان و قانون‌شکنان به شهادت رسید.»

جلال شیخ ناجی تاکید کرد: «بی‌تردید قانون باید برتر باشد و خون کاکه آری و همرزمانمان در نیروهای امنیتی سرفراز، بیهوده ریخته نخواهد شد. همه کسانی که در پس شهادت و قانون‌شکنی بودند، در برابر قانون محاکمه خواهند شد و به سزای اعمال خود می‌رسند.»

صبح امروز نیروهای امنیتی در سلیمانیه به سوی هتل لاله‌زار رفتند تا حکم بازداشتی که از سوی دادگاه صادر شده بود، اجرا کنند. پس از چهار ساعت درگیری، لاهور شیخ جنگی به همراه دو برادرش خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردند و در ادامه درگیری‌ها نیز متوقف شد.