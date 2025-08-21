بە گزارش کردپرس پس از صدور حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی رئیس جبهۀ خلق و رئیس مشترک سابق اتحادیۀ میهنی کردستان، اکنون اخباری تأیید نشدە دربارۀ صدور حکم بازداشت ملا بختیار مسئول سابق دفتر سیاسی اتحادیۀ میهنی کردستان و برهم صالح رئیس جمهور اسبق عراق در رسانەهای کردی اقلیم کردستان منتشر شدە است.

سایت خبری وشە اعلام کرد کە اخبار مربوط به صدور حکم بازداشت ملا بختیار و برهم صالح تا این لحظه تأیید نشده است.

شایان ذکر است شامگاه پنجشنبه ۲۱ آگوست ۲۰۲۵ حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق به اتهام «تروریسم» صادر شده است.

به نوشته دراو میدیا، همزمان نیروهای زیادی در ایستگاه های ایست و بازرسی و ورودی‌های سلیمانیه (از جمله عربت، تاسلوجه و میرگەپان) مستقر شده‌اند.

منابع نزدیک به لاهور شیخ جنگی می‌گویند اگرچه هیچ اطلاع‌رسانی رسمی به او داده نشده، اما اطلاعاتی به دست آن‌ها رسیده که حکم بازداشت وی با این ادعا صادر شده که قصد «کودتا در داخل اتحادیه میهنی کردستان» را داشته است.

منابعی از دفتر لاهور شیخ جنگی اعلام کرده‌اند: «رئیس اتحادیه میهنی می‌خواهد از دادگاه برای ساختن سناریویی جدید استفاده کند، مشابه آنچه در گذشته نیز رخ داده بود، تا لاهور شیخ جنگی را متهم کند.»



همزمان گزارش شده است که نیروهای زیادی در ایستگاه‌های ایست و بازرسی و در ورودی‌های شهر سلیمانیه، از جمله ورودی‌های عربت، تاسلوجه و میرگەپان مستقر شده‌اند. منابع نزدیک به لاهور شیخ جنگی می‌گویند هدف از این اقدام، جلوگیری از ورود احتمالی هواداران او از دیگر شهرها به سلیمانیه است.



این منابع همچنین تأکید کردند که هرچند هنوز هیچ اطلاع‌رسانی رسمی به لاهور شیخ جنگی در خصوص بازداشت صورت نگرفته، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که حکم بازداشت وی با این ادعا صادر شده است که گویا قصد «کودتا در داخل اتحادیه میهنی کردستان» را داشته است.

آراس شیخ جنگی، برادر لاهور شیخ جنگی، پس از انتشار اخباری مبنی بر صدور حکم دستگیری برادرش، اظهار داشت که تاکنون حکمی برای دستگیری لاهور شیخ جنگی صادر نشده و او در حال حاضر در هتل لاله‌زار در سلیمانیه اقامت دارد.

آراس شیخ جنگی افزود: "سلیمانیه اکنون به آرامش و خدمات نیاز دارد، نه جابه‌جایی نیروها. بنابراین نیازی نیست که کاک بافل و کاک قباد نیروها را به تحرک درآورند."

فرمان دستگیری لاهور شیخ جنگی، دومین فرمان بازداشت سران احزاب سیاسی اقلیم کردستان است که در پارلمان کردستان دارای کرسی هستند. هفتۀ گذشتۀ شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو بازداشت شد و امروز نخستین جلسۀ دادگاه او در سلیمانیه برگزار شد. نتیجۀ جلسۀ دادگاه این بود که تا نشست بعدی دادگاه، شاسوار عبدالواحد همچنان در بازداشت بماند.