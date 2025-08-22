به گزارش کردپرس مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، دربارۀ درگیریهای «لالەزار» سلیمانیه اعلام کرد: این درگیریها و تنشهایی که در سلیمانیه رخ میدهد، امنیت و ثبات اقلیم کردستان را هدف قرار داده است؛ بنابراین ضروری است که همه طرفها خویشتنداری کنند و فوراً به این تنشها پایان داده شود.
او گفت: «جوانان این سرزمین نباید قربانی شوند. هر مشکلی و هر اختلافی که وجود داشته باشد باید از طریق راههای قانونی حلوفصل گردد.»
وی همچنین افزود: «با همه طرفها در تلاشیم تا به این درگیریها پایان داده شود و از خونریزی و خشونت جلوگیری گردد.»
از عصر روز پنجشنبه، نیروی گستردهای از نیروهای امنیتی به نزدیکی هتل لالەزار سلیمانیه – محل اقامت لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق– اعزام شدند.
نیروهای امنیتی خواستار تسلیم شدن لاهور شیخ جنگی شدند و اعلام کردند که حکم بازداشت وی را در اختیار دارند، اما او این موضوع را رد کرد.
پس از حدود ساعت ۳ بامداد، درگیری آغاز شد و بر اساس ویدیوهایی که از محل منتشر شده، شعلههای آتش و دود از هتل لالەزار به هوا برخاست.
در نهایت ساعت ۷ صبح روز جمعه، لاهور شیخ جنگی به همراه دو برادر خود پولاد و آراس شیخ جنگی دستگیر شد. رسانەهای نزدیک بە رئیس جبهه خلق اعلام کردند کە لاهور شیخ جنگی دستگیر نشدە بلکە خود را تسلیم کردە است.
نظر شما