۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۶

مسرور بارزانی: درگیری‌های سلیمانیه ثبات اقلیم کردستان را هدف گرفته است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، با هشدار نسبت به پیامدهای درگیری‌های اخیر در هتل لالەزار سلیمانیه تأکید کرد این حوادث امنیت و ثبات اقلیم را نشانه گرفته است. او خواستار خویشتنداری همۀ طرف‌ها و پایان فوری تنش‌ها شد و هشدار داد هیچ مشکلی نباید به بهای جان جوانان کردستان تمام شود، بلکه باید تنها از مسیر قانونی حل‌وفصل گردد.

به گزارش کردپرس مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، دربارۀ درگیری‌های «لالەزار» سلیمانیه اعلام کرد: این درگیری‌ها و تنش‌هایی که در سلیمانیه رخ می‌دهد، امنیت و ثبات اقلیم کردستان را هدف قرار داده است؛ بنابراین ضروری است که همه طرف‌ها خویشتنداری کنند و فوراً به این تنش‌ها پایان داده شود.

او گفت: «جوانان این سرزمین نباید قربانی شوند. هر مشکلی و هر اختلافی که وجود داشته باشد باید از طریق راه‌های قانونی حل‌وفصل گردد.»

وی همچنین افزود: «با همه طرف‌ها در تلاشیم تا به این درگیری‌ها پایان داده شود و از خون‌ریزی و خشونت جلوگیری گردد.»

از عصر روز پنج‌شنبه، نیروی گسترده‌ای از نیروهای امنیتی به نزدیکی هتل لالەزار سلیمانیه – محل اقامت لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق– اعزام شدند.

نیروهای امنیتی خواستار تسلیم شدن لاهور شیخ جنگی شدند و اعلام کردند که حکم بازداشت وی را در اختیار دارند، اما او این موضوع را رد کرد.

پس از حدود ساعت ۳ بامداد، درگیری آغاز شد و بر اساس ویدیوهایی که از محل منتشر شده، شعله‌های آتش و دود از هتل لالەزار به هوا برخاست.

در نهایت ساعت ۷ صبح روز جمعه، لاهور شیخ جنگی به همراه دو برادر خود پولاد و آراس شیخ جنگی دستگیر شد. رسانەهای نزدیک بە رئیس جبهه خلق اعلام کردند کە لاهور شیخ جنگی دستگیر نشدە بلکە خود را تسلیم کردە است.

