به گزارش کردپرس آراس شیخ جنگی، برادر لاهور شیخ جنگی، پس از انتشار اخباری مبنی بر صدور حکم دستگیری برادرش، اظهار داشت که تاکنون حکمی برای دستگیری لاهور شیخ جنگی صادر نشده و او در حال حاضر در هتل لاله‌زار در سلیمانیه اقامت دارد.

آراس شیخ جنگی افزود: "سلیمانیه اکنون به آرامش و خدمات نیاز دارد، نه جابه‌جایی نیروها. بنابراین نیازی نیست که کاک بافل و کاک قباد نیروها را به تحرک درآورند."

شایان ذکر است شامگاه پنجشنبه 21 آگوست 2025 حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق به اتهام «تروریسم» صادر شد.

به نوشته دراو میدیا، همزمان نیروهای زیادی در ایستگاه های ایست و بازرسی و ورودی‌های سلیمانیه (از جمله عربت، تاسلوجه و میرگەپان) مستقر شده‌اند.

منابع نزدیک به لاهور شیخ جنگی می‌گویند اگرچه هیچ اطلاع‌رسانی رسمی به او داده نشده، اما اطلاعاتی به دست آن‌ها رسیده که حکم بازداشت وی با این ادعا صادر شده که قصد «کودتا در داخل اتحادیه میهنی کردستان» را داشته است.

به گفته این