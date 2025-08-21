رئیس اتحادیه میهنی قصد اتهام زنی به لاهور شیخ جنگی را دارد

به گزارش کردپرس، منابعی از دفتر لاهور شیخ جنگی اعلام کرده‌اند: «رئیس اتحادیه میهنی می‌خواهد از دادگاه برای ساختن سناریویی جدید استفاده کند، مشابه آنچه در گذشته نیز رخ داده بود، تا لاهور شیخ جنگی را متهم کند.»



همزمان گزارش شده است که نیروهای زیادی در ایستگاه‌های ایست و بازرسی و در ورودی‌های شهر سلیمانیه، از جمله ورودی‌های عربت، تاسلوجه و میرگەپان مستقر شده‌اند. منابع نزدیک به لاهور شیخ جنگی می‌گویند هدف از این اقدام، جلوگیری از ورود احتمالی هواداران او از دیگر شهرها به سلیمانیه است.



این منابع همچنین تأکید کردند که هرچند هنوز هیچ اطلاع‌رسانی رسمی به لاهور شیخ جنگی در خصوص بازداشت صورت نگرفته، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که حکم بازداشت وی با این ادعا صادر شده است که گویا قصد «کودتا در داخل اتحادیه میهنی کردستان» را داشته است.