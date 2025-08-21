سخنگوی دادگاە سلیمانیە: حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی توسط دادگاه رسمی صادر شده است

به گزارش کردپرس، قاضی، صلاح حسن، سخنگوی دادگاه سلیمانیه شامگاه پنجشنبه 21 آگوست 2025 در اظهاراتی اعلام کرد که حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی رئیس جبهۀ خلق و چند تن دیگر در یکی از دادگاههای رسمی سلیمانیه صادر شده است.

وی همچنین تصریح کرد: این فرمان بازداشت، هیچ ارتباطی با دخالتهای حزبی و سیاسی ندارد. بلکه این حکم بازداشت به اتهام ایجاد آشوب و تنش، صادر شده است.

پیشتر لاهور شیخ جنگی دربارۀ حکم بازداشتش گفته بود: "یک نفر بە جای دولت، نیروها را بە تحرک در می آورد. پیشتر فرمان بازداشتی برای من وجود نداشتە است. ما تجاوز و تعدی را از افراد فاسد نمی‌پذیریم و هر کسی کە تعدی کند با سرنوشت بدی روبرو خواهد شد. یک شخص حزبی این تصمیم را گرفتە و ما هرگز نخواهیم پذیرفت.

هر نوع تجاوزی بە حریم خصوصی ما رخ دهد، اوضاع بسیار بدی پیش خواهد آمد. از مردم تقاضا دارم کە آرام باشند. در این مملکت اگر نیروی نظامی نداشتە باشی موجودیتی برایت قایل نیستند."

لاهور شیخ جنگی افزود: "کاک بافل در حد و اندازەای نیست کە در مورد برخی مسایل سخن بگوید و فرمان دستگیری من را صادر کن. او کە دولت نیست. بلکە یک شخص حزبی است. من هشدار دادەام کە فرزندان این مردم را بە کشتن ندهند. این سرزمین با این منوال ادارە نخواهد شد و حزب نباید بە دستگاههای دولتی دستور دهد. من پیشاپیش از مردم عذخواهی می کنم اگر هرگونە درگیری و تنشی ایجاد شود. زیرا آنها بە منزل من یورش بردە و منزلم را محاصرە کردەاند. ما هیچ حرف و فرمانی از حزب نمی پذیریم. خانۀ من همیشە دارای نیروهای نظامی است و از خودمان محافظت می کنیم. مافیاگری و غارتگری قابل قبول نیست."