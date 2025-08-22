۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۵

حزب شیوعی: دولت اقلیم و نهادهایش در درگیری‌های سلیمانیه نقش تماشاگر را ایفا کردند

حزب شیوعی: دولت اقلیم و نهادهایش در درگیری‌های سلیمانیه نقش تماشاگر را ایفا کردند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- حزب شیوعی کردستان در بیانیه‌ای با محکوم کردن حوادث اخیر در هتل لالەزار سلیمانیه اعلام کرد که دولت و نهادهای اقلیم در برابر این درگیری‌ها صرفاً نقش ناظر داشته‌اند. این حزب خواستار توقف فوری خشونت‌ها و بازگشت اختلافات به مسیر قانونی شد.

به گزارش کردپرس، حزب شیوعی کردستان در پی بروز تنش و درگیریهای هتل لاله زار سلیمانیه، با انتشار بیانیەای از موضع دولت اقلیم کردستان در برابر این تنشها انتقاد کرد.

متن بیانیۀ حزب شیوعی کردستان بە شرح زیر است:
 

بیانیه‌ای از سوی حزب شیوعی کردستان:

در نیمه‌شب ۲۱ به ۲۲ اوت، ساکنان شهر سلیمانیه با صدای تیراندازی‌های مختلف بیدار شدند؛ به دلیل یورش نیروهای امنیتی سلیمانیه به «لالەزار» که مقر و محل اقامت اصلی جنبش جبهه خلق به رهبری لاهور شیخ جنگی است.
متأسفانه در میان این درگیری‌ها و تنش‌ها، دولت اقلیم و نهادهای رسمی آن صرفاً نقش تماشاگر را ایفا کردند.

حزب شیوعی کردستان خواستار توقف فوری درگیری‌هاست و تأکید می‌کند که رقابت‌ها و اختلافات سیاسی و حقوقی باید از مسیر قانون حل شود، نه از راه خشونت و توسل به زور. ما این وضعیت را محکوم می‌کنیم و آن را برخلاف قوانین جاری اقلیم و عراق می‌دانیم و خواستار پایان هر چه سریع‌تر آن از هر طریقی هستیم.

همچنین از همه نیروهای سیاسی می‌خواهیم برای متوقف کردن جنگ و خشونت همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند، چرا که پیامدهای این درگیری‌ها به سود مردم نخواهد بود و خطر بی‌ثباتی بیشتر را در پی دارد.
با امید به آرامش و سلامت برای ساکنان سلیمانیه و سراسر کردستان.

حزب شیوعی کردستان
۲۲ آگوست ۲۰۲۵

کد خبر 2787882

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha