لاهور شیخ جنگی دستگیر شد/ پایان درگیریها در سلیمانیە با کنترل شدن هتل لالەزار

بە گزارش کردپرس بامداد روز جمعە ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق بە همراە دو برادر خود پولاد شیخ جنگی و آسو شیخ جنگی پس از درگیری با نیروهای امنیتی سلیمانیە، در هتل لالەزار سلیمانیە دستگیر شدند.

شامگاە گذشتە نیروهای پلیس سلیمانیە برای دستگیری لاهور شیخ جنگی بە محل اقامت وی مراجعە کردند اما رئیس جبهه خلق، اعلام کردە بود کە حکمی از سوی دادگاە بە وی ابلاغ نشدە و این اقدام بر اثر تصمیم شخصی بافل طالبانی صورت گرفته بنابراین هرگز تسلیم نخواهد شد و تعدی و تجاوز به حریم خود را هرگز نخواهد پذیرفت.

بر اثر این اظهارات، نیروهای بسیاری از ضدترور و پلیس سلیمانیه محل اقامت لاهور شیخ جنگی را محاصره کردند و پس از درگیری و تیراندازی از سوی دو طرف، در نهایت لاهور شیخ جنگی به همراه دو برادرش پولاد و آراس شیخ جنگی دستگیر شد.

رسانەهای اتحادیۀ میهنی کردستان اعلام کردند کە پولاد شیخ جنگی در حالی دستگیر شدە کە از ناحیۀ پا زخمی شدە بود.

تلویزیون روداو اخباری تأیید نشدە دربارۀ کشتە و زخمی شدن چند تن در این درگیریها منتشر کردە است. اما هنوز آمار رسمی شمار کشته و زخمیهای این درگیری منتشر نشده است.

رسانەهای نزدیک بە لاهور شیخ جنگی اعلام کردند کە وی دستگیر نشدە بلکە خود را تسلیم کردە است.

اخبار منتشر شدە در رسانەهای اقلیم کردستان حاکی از آن است کە ریبوار حامد حاج غالب، فرماندە نیروهای نظامی وابستە بە لاهور شیخ جنگی (نیروها موسوم بە عقرب) نیز دستگیر شدە است.