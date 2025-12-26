اجرای توافق کردها و دمشق پیش از سال جدید بعید است

به گزارش کردپرس، رسانه آمریکایی رادیو ملی تاکیر کرده است که بیاعتمادی عمیق میان کردها و حکومت دمشق همچنان یکی از اصلیترین موانع اجرای توافق ۱۰ مارس به شمار میرود؛ توافقی که با هدف کاهش تنشها و حرکت به سمت نوعی سازوکار سیاسی ـ امنیتی مشترک میان طرفین امضا شده بود، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
در همین ارتباط، یک مقام سابق وزارت خارجه ایالات متحده درمصاحبه با رادیوملی آمریکا تأیید کرده است واشنگتن در هفتهها و ماههای اخیر تلاش کرده دو طرف را به اجرای مفاد توافق ترغیب کند. این مقام آمریکایی گفته است ایالات متحده همچنان اجرای توافق را بهترین گزینه برای جلوگیری از تشدید تنشها در شمال و شمالشرق سوریه میداند.
با این حال، این مقام سابق وزارت خارجه آمریکا احتمال داده است حتی اگر توافق ۱۰ مارس تا پیش از آغاز سال جدید میلادی عملیاتی نشود، وقوع یک جنگ گسترده و جدی میان نیروهای کرد و دمشق بعید است. به گفته او، هر دو طرف در شرایط فعلی تمایل دارند از درگیری مستقیم اجتناب کنند و مسیر گفتوگو را، هرچند بهصورت کند و پرتنش، حفظ کنند.
بر اساس ارزیابی رادیو ملی آمریکا، انتظار میرود کردها و دولت دمشق تلاش کنند در سال جدید میلادی به چارچوبی «قابل قبولتر» برای هر دو طرف دست پیدا کنند؛ چارچوبی که بتواند هم نگرانیهای امنیتی دمشق را کاهش دهد و هم بخشی از مطالبات سیاسی و اداری کردها را در ساختار آینده سوریه لحاظ کند.
این گزارش میافزاید که تحولات میدانی، نقش بازیگران خارجی و بهویژه موضع ایالات متحده، ترکیه و روسیه، همچنان تأثیر مستقیمی بر سرنوشت این توافق و چشمانداز روابط کردها و دمشق خواهد داشت.
