به گزارش کردپرس، عایشهگُل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، در مقر مرکزی این حزب درباره پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» و پیامدهای احتمالی آن سخن گفت.
دوغان با تأکید بر اهمیت ارائه این پیشنهاد به پارلمان گفت: «این قانون برای ۸۶ میلیون شهروند اهمیت دارد و امضاهای پای آن برای آینده مشترک ما معنادارند. امیدواریم برای همه کسانی که برای زندگی مشترک مبارزه میکنند، خیر باشد.»
او با گرامیداشت یاد کسانی که در چند دهه گذشته بهای سنگینی پرداختهاند، افزود ترکیه در آستانه مرحلهای تاریخی قرار گرفته و باید در دومین قرن جمهوری، مبارزه مشترک برای ساختن آیندهای دموکراتیک گسترش یابد.
این قانون مسئله کرد را حل نمیکند، اما دری میگشاید
سخنگوی دم پارتی گفت پیشنهاد قانون، راه را برای صلح، دموکراسی و بازسازی اجتماعی باز میکند؛ هرچند کاستیهایی نیز دارد.
او افزود: «این قانون بهتنهایی مسئله کرد را حل نمیکند؛ حل این مسئله به مبارزه ما بستگی دارد، اما قانون میتواند دری را باز کند و نقطه آغاز استفاده از فرصتهای مثبت باشد.»
دوغان با اشاره به اینکه این پیشنهاد حاصل مذاکرات و دیدارهای طولانی است، از احزاب و افرادی که از آن حمایت کردهاند، قدردانی کرد.
به گفته او، قانون جدید میتواند برای بازگشت افرادی که خارج از ترکیه زندگی میکنند نیز زمینهای فراهم سازد و برای نخستینبار مسئله کرد را بهطور مستقیم در چارچوب مقررات حقوقی مورد بررسی قرار دهد.
تشکیل هیئت نظارت پارلمانی اهمیت زیادی دارد
عایشهگُل دوغان تشکیل سازوکارهای نظارتی و هماهنگی پیشبینیشده در متن پیشنهاد را مهم دانست و گفت دم پارتی پیشتر نیز خواستار تشکیل هیئتهایی برای پیگیری و نظارت بر اجرای روند شده بود.
او افزود: «تشکیل هیئتی در پارلمان اهمیت فراوانی دارد و همه احزاب سیاسی در این زمینه مسئولاند. پایان یافتن دوره سلاح باید با دموکراتیکشدن همراه باشد و زمینهای دموکراتیک برای استفاده از زبان مادری و حق بیان آزادانه فراهم کند.»
شرایط اوجالان باید متناسب با نقشش تغییر کند
دوغان با یادآوری پیام عبدالله اوجالان مبنی بر اینکه قانون چارچوب میتواند «نقش کلید» را در ادامه روند ایفا کند، گفت: «آقای اوجالان بازیگر و مذاکرهکننده اصلی این روند است. او باید بتواند در سازوکار هماهنگی حضور داشته باشد و شرایطش نیز متناسب با این نقش تغییر کند.»
او تغییر شرایط اوجالان را برای پیشرفت روند و برطرفشدن خطرهای احتمالی ضروری دانست و افزود: «باید شرایط صلح را با یکدیگر ایجاد کنیم. از آیندهای مشترک سخن میگوییم و باید از این فرصت بهدرستی استفاده کنیم.»
سخنگوی دم پارتی همچنین از دولت و تمامی احزاب سیاسی خواست از ادبیات تقابل و دشمنی فاصله بگیرند و از زبانی مبتنی بر صلح استفاده کنند: «دری تازه باز شده است و باید همگی با یکدیگر از آن عبور کنیم.»
بازگشت اعضای PKK هنوز مشخص نیست
عایشهگُل دوغان در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت هنوز مشخص نیست چه تعداد از اعضای PKK پس از فراخوان عبدالله اوجالان به ترکیه بازخواهند گشت.
او همچنین نقش حکومت اقلیم کردستان عراق در پیشبرد روند را مهم ارزیابی کرد و گفت مدیریت اقلیم تاکنون رویکردی مثبت داشته و در مراحل مختلف به ادامه گفتوگوها کمک کرده است.
دوغان در پایان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و گفت حتی مستقل از قانون چارچوب نیز افرادی که دادگاه حقوق بشر اروپا درباره پرونده آنان حکم صادر کرده است، باید آزاد شوند.
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