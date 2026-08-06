انفجار در اتوبوس مسافربری در جرمانا؛ دو کشته و ۱۳ زخمی + فیلم

به گزارش کردپرس، انفجار یک بمب دستساز در اتوبوسی مسافربری در شهر جرمانا، واقع در حومه دمشق، به کشتهشدن دو نفر و زخمیشدن ۱۳ نفر انجامید.
وزارت بهداشت دولت موقت سوریه با تأیید این آمار اعلام کرد انفجار درون یک وسیله نقلیه روی داده است. هویت شماری از مجروحان، از جمله امتیثال رزقالله، صفوح عماد، ایهم الدمشقی، میسا قطوف و کریستین حلو، مشخص شده؛ اما هویت دیگر زخمیها هنوز احراز نشده است.
تلویزیون دولتی الاخباریه سوریه پیشتر گزارش داده بود یک بمب دستساز در اتوبوسی مسافربری در منطقه جرمانا منفجر شده و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، نیز از حمله به یک ایست بازرسی در ورودی جرمانا خبر داد که در جریان آن سه نیروی امنیتی زخمی شدند. به گزارش سانا، یکی از مهاجمان کشته و فرد دیگری بازداشت شده است.
هنوز روشن نیست انفجار اتوبوس و حمله به ایست بازرسی دو حادثه جداگانه بودهاند یا به یک رویداد مرتبط مربوط میشوند. مقامها نیز تاکنون درباره علت انفجار، هویت جانباختگان و عاملان احتمالی آن توضیح رسمی بیشتری ارائه نکردهاند.
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