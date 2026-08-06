به گزارش کردپرس، اظهارنظر احزاب و سیاست‌مداران ترکیه درباره پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» (همان قانون چارچوب صلح) که در چارچوب روند صلح و جامعه دموکراتیک به ریاست پارلمان ارائه شده است، ادامه دارد.

قرار است این پیشنهاد فردا، هفتم آگوست، در کمیسیون عدالت پارلمان ترکیه بررسی شود.

فراکسیون پارلمانی ینی پارتی هنوز این پیشنهاد را امضا نکرده و نسبت به شیوه تهیه، ارائه و اطلاع‌رسانی درباره آن انتقادهایی مطرح کرده است. بااین‌حال، این حزب اعلام کرده موضع اوزگور اوزل، رئیس ینی پارتی، درباره حمایت از اصل پیشنهاد تغییری نکرده است.

سزگین تانریکولو نماینده پیشین حزب جمهوری خواه خلق که به تازگی به حزب نوی اوزگور اوزل پیوسته است، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیس حزب ما، آقای اوزگور اوزل، موضع حزب را اعلام و تأکید کرده است که تغییری در آن به وجود نیامده است.»

او افزود: «باوجود انتقادهایی که به شیوه تهیه و محتوای پیشنهاد دارم، در مجمع عمومی پارلمان به قانونی که به خشونت، درگیری و اقدامات تروریستی پایان خواهد داد، رأی مثبت می‌دهم.»