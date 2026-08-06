تکرار یک هشدار؛ حمله دوباره سگ های بلاصاحب به کودک ۹ ساله در سنندج

به گزارش کرد پرس، بر اساس گزارش های منتشرشده، عصر پنجشنبه ۱۵ مرداد، «آراد مجیدی» کودک ۹ ساله ساکن شهرک زاگرس سنندج، هنگام بازی در فضای اطراف محل سکونت خود هدف حمله گله ای متشکل از شش سگ بلاصاحب قرار گرفت و از ناحیه شکم و لگن به شدت مجروح شد.

یکی از بستگان این کودک اعلام کرده است که شدت جراحات ناشی از گازگرفتگی عمیق بوده و آراد پس از انتقال به بیمارستان کوثر سنندج تحت درمان قرار گرفته است. به گفته وی، مادربزرگ کودک با کمک همسایگان موفق شده او را از محاصره سگ ها نجات دهد؛ در غیر این صورت احتمال وقوع حادثه ای تلخ تر نیز وجود داشت.

این حادثه در حالی رخ داده که بنا بر گزارش های پیشین، طی یک ماه گذشته دست کم چهار کودک در نقاط مختلف سنندج قربانی حملات گله های سگ های بلاصاحب شده اند؛ آماری که نشان می دهد این اتفاق دیگر یک حادثه موردی نیست، بلکه به بحرانی جدی در حوزه مدیریت شهری و ایمنی شهروندان تبدیل شده است.

مرور گزارش های پیشین خبرگزاری کردپرس نیز نشان می دهد که طی ماه ها و سال های گذشته بارها نسبت به افزایش جمعیت سگ های بلاصاحب، حضور گله های سگ در محله های مسکونی، اطراف مدارس، پارک ها و زمین های بازی کودکان هشدار داده شده است. با این حال، به نظر می رسد اقدامات انجام شده یا کافی نبوده یا نتوانسته از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند.

کارشناسان حوزه بهداشت و مدیریت شهری همواره تأکید کرده اند که مقابله با این معضل تنها از طریق حذف فیزیکی حیوانات امکان پذیر نیست و نیازمند اجرای برنامه ای علمی شامل کنترل جمعیت، عقیم سازی، ساماندهی، جمع آوری اصولی، مدیریت پسماند شهری و جلوگیری از رهاسازی حیوانات است. اما آنچه شهروندان امروز مطالبه می کنند، پیش از هر چیز تأمین امنیت کودکان و خانواده ها در فضاهای عمومی است.

اکنون افکار عمومی سنندج این پرسش را مطرح می کند که تا چه زمانی باید اخبار حمله سگ های بلاصاحب به کودکان تکرار شود؟ آیا پس از هر حادثه تنها به ابراز تأسف و وعده های مقطعی بسنده خواهد شد یا دستگاه های مسئول، از شهرداری و شورای شهر گرفته تا سایر نهادهای متولی، برنامه ای عملی، شفاف و پاسخگو برای مهار این بحران ارائه خواهند کرد؟

تکرار چنین حوادثی، آن هم با قربانی شدن کودکان، نشان می دهد که موضوع سگ های بلاصاحب دیگر صرفاً یک دغدغه زیست محیطی یا شهری نیست؛ بلکه به مسئله ای مرتبط با امنیت عمومی و حقوق شهروندی تبدیل شده است؛ مسئله ای که هر روز تأخیر در مدیریت آن، می تواند قربانی دیگری بر جای بگذارد.