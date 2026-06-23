دوران کالکان: PKK سابق تمام شد، به آن بر نمی گردیم

به گزارش کردپرس، دوران کالکان، عضو «آکادمی علوم اجتماعی عبدالله اوجالان»، (نامی که پس از انحلال حزب کارگران کردستان به این سازمان داده شد) با بیان اینکه تصمیم انحلال PKK برگشت‌ناپذیر است، اعلام کرد هیچ نیرویی نمی‌تواند این سازمان را به شکل سابق بازگرداند. او در عین حال آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان را «کلید حل همه مسائل» و محور اصلی روند صلح و جامعه دموکراتیک دانست و هشدار داد هر طرح یا قانونی که این موضوع را نادیده بگیرد، از سوی جنبش کرد و جامعه کردها پذیرفته نخواهد شد. کالکان همچنین از تأخیر در ارائه قانون چارچوب روند صلح و تداوم نگاه امنیتی دولت ترکیه به مسئله کرد به‌شدت انتقاد کرد.

دوران کالکان در گفت‌وگویی تلویزیونی با مدیا خبر با اشاره به روند جاری موسوم به «صلح و جامعه دموکراتیک» اعلام کرد که آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان همچنان مهم‌ترین مطالبه و شرط اساسی برای پیشبرد این روند است.

او با اشاره به بحث‌های جاری درباره تدوین «قانون چارچوب» گفت: «در آخرین دیدار اعلام شد که قرار است پس از عید، یک متن قانونی آماده و برای بررسی به آقای اوجالان ارائه شود. گفته شد او نیز درباره محتوای قانون، پیشنهادهای مکتوب خود را ارائه کرده است. اما با وجود گذشت زمان، هنوز متن مشخصی منتشر نشده و هیچ اطلاعات شفافی درباره محتوای آن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.»

کالکان افزود: «ما نیز مانند جامعه منتظر هستیم. اگر این قانون به دست ما برسد، نظرات خود را اعلام خواهیم کرد. اما تأخیرهای مداوم و نبود شفافیت درباره مفاد آن، مسئله‌ای جدی است.»

او در ادامه آزادی عبدالله اوجالان را محور اصلی همه تحولات دانست و تأکید کرد: «بارها گفته‌ایم که آزادی فیزیکی اوجالان، کلید همه مسائل است. همه قفل‌ها از اینجا باز خواهند شد. آقای اوجالان باید به شرایطی دست یابد که بتواند آزادانه زندگی و فعالیت کند.»

او هشدار داد هرگونه قانون یا طرحی که این مسئله را در بر نگیرد، با استقبال جنبش کرد روبه‌رو نخواهد شد و گفت: «اگر قانون چارچوب چنین مضمونی داشته باشد، آن را ارزشمند می‌دانیم و بررسی خواهیم کرد. اما اگر این موضوع در آن نباشد، باید از همین حالا بگوییم که مردم و جنبش کرد نگاه مثبتی به آن نخواهند داشت.»

کالکان همچنین بیانیه اخیر شورای امنیت ملی ترکیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت دولت همچنان با همان ادبیات گذشته به مسئله کرد نگاه می‌کند. او اظهار داشت: «بیانیه شورای امنیت ملی نشان می‌دهد که هنوز هیچ تغییر جدی در رویکرد دولت ایجاد نشده است. همچنان همه چیز در چارچوب مبارزه با تروریسم تعریف می‌شود و حتی در زبان و ادبیات رسمی نیز تغییری دیده نمی‌شود.»

او افزود: «جالب اینجاست که هنوز از PKK به عنوان یک سازمان تروریستی یاد می‌کنند، در حالی که این سازمان تصمیم به انحلال خود گرفته است. گویی برخی نهادها همچنان خواهان ادامه موجودیت PKK هستند.»

عضو آکادمی علوم اجتماعی عبدالله اوجالان در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که دوران PKK سابق به پایان رسیده و بازگشتی در کار نخواهد بود.

او گفت: «ما در این تصمیم جدی هستیم. PKK را تغییر داده‌ایم و این تغییر برگشت‌ناپذیر است. بازگشتی به PKK سابق وجود نخواهد داشت. آن دوره را به تاریخ سپرده‌ایم.»

کالکان ادامه داد: «ممکن است برخی محافل سیاسی، امنیتی یا گروه‌های ذی‌نفع همچنان آرزوی بازگشت PKK گذشته را داشته باشند، زیرا منافع و معادلاتشان بر پایه آن شکل گرفته بود. اما این انتظار بیهوده است. هرچقدر هم درباره آن بنویسند یا صحبت کنند، چنین چیزی رخ نخواهد داد.»

او تأکید کرد که مبارزه سیاسی ادامه خواهد یافت اما در قالبی متفاوت: «آنچه ادامه پیدا می‌کند، مبارزه برای دموکراتیزاسیون، مبارزه برای حل سیاسی و دموکراتیک مسئله کرد و تلاش در چارچوب سیاست دموکراتیک است. این روند متوقف نخواهد شد و در مسیر جدید خود ادامه خواهد یافت.»