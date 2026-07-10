اردوغان: ترکیه به تلاش خود برای همکاری با متحدان ناتو ادامه خواهد داد

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، سی‌وششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که به میزبانی آنکارا برگزار شد را ارزیابی کرد.

به گفته اردوغان، در این اجلاس که در مجتمع ریاست‌جمهوری ترکیه برگزار شد، سران ۳۲ کشور عضو ناتو، نزدیک به ۱۰۰ وزیر، دیپلمات‌های ارشد، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و هیئت‌های دعوت‌شده حضور داشتند.

او با اشاره به روند برگزاری اجلاس، اعلام کرد تدابیر امنیتی، حمل‌ونقل، هماهنگی و مدیریت شهری به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که ضمن تأمین امنیت شرکت‌کنندگان، زندگی روزمره شهروندان نیز تا حد امکان تحت تأثیر قرار نگیرد.

اردوغان همچنین گفت کتابخانه ملی ریاست‌جمهوری به‌عنوان مرکز رسانه‌ای بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفت و امکاناتی از جمله فضای کاری، اتاق‌های تدوین و محل‌های پخش زنده در اختیار رسانه‌ها قرار داده شد. به گفته او، بیش از دو هزار و ۵۰۰ خبرنگار این اجلاس را پوشش دادند. رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز به دلیل همکاری در روند آماده‌سازی این نشست قدردانی کرد.

اردوغان با اشاره به تحولات امنیتی جهان، از جمله رقابت قدرت‌های بزرگ، تهدیدهای ترکیبی، بحران‌های منطقه‌ای و فناوری‌های نوین، این اجلاس را نشستی توصیف کرد که در چنین شرایطی برگزار شده و به گفته او، نقش ترکیه در ساختار امنیتی و دیپلماتیک ناتو را برجسته کرده است.

وی همچنین به چشم‌انداز موسوم به «ناتو ۳.۰» اشاره کرد و مدعی شد ترکیه با برخورداری از توان نظامی، موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت‌های دیپلماتیک و صنایع دفاعی، یکی از بازیگران اصلی این روند به شمار می‌رود.

اردوغان افزود در «مجمع صنایع دفاعی» که هم‌زمان با اجلاس برگزار شد، موضوعاتی همچون تولید مشترک، تقویت زنجیره‌های تأمین، همکاری در فناوری‌های دفاعی و توسعه همکاری میان کشورهای عضو بررسی شد.

او همچنین از دیدارهای دوجانبه خود با شماری از رهبران و مقام‌های حاضر در اجلاس، از جمله دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، مارک روته، دبیرکل ناتو امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر بریتانیا، جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا و شماری دیگر از مقام‌های اتحادیه اروپا خبر داد و گفت که در این دیدارها موضوعاتی از جمله روابط دوجانبه، امنیت اروپا، جنگ روسیه و اوکراین، غزه، سوریه، لیبی، روند ایران و آمریکا و همکاری‌های اقتصادی و دفاعی مورد بحث قرار گرفته است.

اردوغان همچنین از امضای توافق‌نامه مشارکت امنیتی و دفاعی میان ترکیه و بریتانیا و آغاز مذاکرات توافق تجارت آزاد میان ترکیه و کانادا خبر داد. او ابراز امیدواری کرد گفت‌وگوهای انجام‌شده با دونالد ترامپ به نتایجی در حوزه صنایع دفاعی، از جمله درباره جنگنده ملی «کاآن» و برنامه جنگنده‌های F-35 منجر شود.

به گفته رئیس‌جمهور ترکیه، در بیانیه پایانی اجلاس بر پایبندی اعضا به اصل دفاع جمعی و ماده پنجم پیمان واشنگتن تأکید شده و موضوعاتی همچون رفع موانع تجارت دفاعی میان اعضا، قراردادهای جدید تأمین تجهیزات دفاعی، ادامه حمایت نظامی و آموزشی از اوکراین، توسعه ظرفیت صنایع دفاعی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی، فناوری‌های فضایی و سامانه‌های بدون سرنشین نیز در دستور کار اجلاس قرار داشته است.

اردوغان همچنین اعلام کرد ترکیه قصد دارد پیش از سال ۲۰۳۰ سهم هزینه‌های دفاعی خود را به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند و برای پروژه «گنبد فولادی» نیز ۲۴ میلیارد دلار بودجه اضافی اختصاص داده است.

او در پایان نوشت که ترکیه به تلاش برای همکاری با متحدان خود در چارچوب ناتو و مشارکت در موضوعات مرتبط با امنیت و تحولات منطقه‌ای ادامه خواهد داد.