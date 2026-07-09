خانواده یک گریلا در قندیل: PKK کار خودش را کرد حالا نوبت حکومت است + فیلم

به گزارش کردپرس، پس از فراخوان عبدالله اوجالان برای «صلح و جامعه دموکراتیک»، PKK برای پیشبرد روندی که اوجالان آغاز کرده بود، چندین گام مهم برداشت. یکی از این گام‌ها، امحای سلاح‌ها بود؛ اقدامی که در ۱۱ جولای ۲۰۲۵ با حضور بسه هوزات، رئیس مشترک شورای اجرایی KCK، ندیم سون، عضو کمیته مرکزی PKK، و ۲۸ گریلا از اعضای PKK در غار جَسَنا انجام شد.

در این مراسم، گروهی که «گروه صلح و جامعه دموکراتیک» نام گرفت، سلاح‌های خود را سوزاند. با این اقدام، PKK به شکل عینی نشان داد که به فراخوان عبدالله اوجالان پایبند است. با گذشت یک سال از آن روز، به گفته خانواده‌ها، با وجود گام‌های عملی PKK، دولت ترکیه هنوز اقدام ملموسی انجام نداده است.

در ۱۱ جولای ۲۰۲۵، خانواده‌های گریلاها وقتی دیدند فرزندانشان برای پیشبرد روند «صلح و جامعه دموکراتیک» چنین گام مهمی برداشته‌اند، از این اقدام استقبال کردند و بسیاری از آنان اعلام کردند که برای دستیابی به صلحی آبرومندانه، از تصمیم PKK و فرزندان خود حمایت می‌کنند.

یکی از این خانواده‌ها، خانواده زینب اوز با نام سازمانی «بریتان بوتان» است؛ عضو PKK که در آن مراسم سلاح خود را سوزاند. خانواده او که در شهرستان جزیر زندگی می‌کنند، پس از سال‌ها برای نخستین بار دختر خود را در آن مراسم دیدند و از دیدار او احساس افتخار کردند. اکنون مادر و پدر زینب اوز می‌گویند دولت ترکیه در برابر این گام هنوز پاسخ لازم را نداده است.

الیف اوز، مادر زینب، با بیان اینکه دخترش برای صلح سلاح خود را سوزانده است، گفت: «یک سال از این گام گذشته، اما دولت ترکیه تاکنون هیچ گامی برنداشته است. آنان گام خود را برداشتند، اما ما از سوی دولت چیزی نمی‌بینیم. PKK گام‌های خود را برداشته و اکنون در انتظار دولت است. دیگر دولت باید کاری را که بر عهده اوست انجام دهد.»

او با تأکید بر خواست آزادی عبدالله اوجالان گفت: «ما می‌خواهیم دولت گام بردارد و فرزندان ما بیایند و در سیاست دموکراتیک فعالیت کنند. درهای زندان‌ها باید گشوده شود. اگر قرار است سلاح‌ها کنار گذاشته شود، رهبر ما نیز باید آزاد شود. ما و فرزندانمان منتظریم که دولت گام‌های حقوقی بردارد.»

ابراهیم اوز، پدر زینب، نیز با اشاره به اینکه اقدام سال گذشته گامی در مسیر صلح بود، گفت: «آنان برای صلح گام برداشتند. دولت هم باید به این گام پاسخ دهد. یک سال گذشته، اما ما چیزی ندیده‌ایم. کسانی که سلاح‌های خود را سوزاندند، می‌خواهند به میان مردم خود بازگردند و سیاست خود را انجام دهند. دولت نباید دیر کند و باید گامی بردارد.»