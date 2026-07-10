پیام قدردانی پزشکیان از دولت و ملت جمهوری عراق

به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی به زبان عربی نوشت: « از برادران عزیزم جناب آقای نزار آمیدی، و جناب علی زیدی، رئیس‌جمهور و نخست وزیر کشور دوست و برادر جمهوری عراق، مسئولان این کشور و به ویژه ملت بزرگ و با تمدن عراق، مراجع و علمای این کشور که میزبان پیکر رهبر شهید ایران بودند؛ صمیمانه تشکر می‌کنم.

آنچه در مراسم تشییع صورت گرفت؛ نشانه کرامت اسلامی و کرامت عربی شما بود. سرچشمه این رفتار کریمانه عشق به امیرالمومنین و سیدالشهدا است. رهبر شهید همیشه بر فضای برادری بین آحاد ملت و دولت ایران و عراق تاکید داشتند.

مردم ایران حمایت‌ها و صحنه‌ها و لحظات این تشییع با شکوه را فراموش نخواهند کرد.

امیدوارم با تکیه بر پیوندهای عمیق برادری، فرهنگی و دینی، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد.»