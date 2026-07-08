به گزارش کردپرس، دومین روز سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) روز چهارشنبه ۸ جولای در آنکارا با برگزاری نشست اصلی «شورای آتلانتیک شمالی» آغاز شد؛ نشستی که رؤسا و نخستوزیران کشورهای عضو در آن درباره مهمترین مسائل امنیتی و دفاعی این ائتلاف رایزنی میکنند.
پیش از آغاز نشست، مارک روته، دبیرکل ناتو، در جمع خبرنگاران از نتایج روز نخست اجلاس ابراز رضایت کرد و آن را «موفقیتی بزرگ» توصیف کرد.
روته با اشاره به افزایش ظرفیت سرمایهگذاری در حوزه دفاعی و رشد بودجه صنایع نظامی کشورهای عضو گفت: «روز گذشته دستاوردهای مهمی حاصل شد؛ قراردادهای جدیدی امضا و تعهدات تازهای برای تقویت توان دفاعی ائتلاف اعلام شد.»
همزمان، رهبران کشورهای عضو نیز پیش از ورود به نشست اصلی با خبرنگاران گفتوگو کردند.
مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، با اشاره به افزایش بیثباتی در نظام امنیتی جهان، خواستار تسریع روند بازتسلیح اروپا و تقویت هرچه بیشتر ناتو شد.
از سوی دیگر، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، اعلام کرد که کشورش بهطور قابل توجهی بودجه دفاعی خود را افزایش داده است. او گفت مسئولیت تأمین هزینههای دفاعی در ناتو بهتدریج از ایالات متحده به کانادا و کشورهای اروپایی منتقل میشود و اتاوا نیز در همین چارچوب سرمایهگذاریهای نظامی خود را گسترش داده است.
در حاشیه اجلاس نیز امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، صبح روز سهشنبه در پارک «سیمنلر» (Seğmenler) در منطقه چانکایا آنکارا به دویدن پرداخت. مکرون که با تیم حفاظتی خود در این منطقه حضور داشت، در طول مسیر با شماری از شهروندان نیز سلام و احوالپرسی کرد.
از مهمترین محورهای اجلاس آنکارا تاکنون میتوان به گفتوگو درباره افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو، آینده همکاریهای نظامی ناتو، مذاکرات پیرامون جنگندههای اف-۳۵، احتمال لغو تحریمهای کاتسا (CAATSA) علیه ترکیه و همچنین بررسی آخرین تحولات جنگ اوکراین و دیگر پروندههای امنیتی بینالمللی اشاره کرد. همچنین بر اساس اعلام مسئولان ناتو، مجموع هزینههای دفاعی کشورهای عضو این ائتلاف قرار است از مرز یک تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار فراتر رود.
نظر شما