اردوغان: ترکیه حق دارد تسلیحات دلخواه خود را خرید یا تولید کند

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از پایان سی‌وششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که به میزبانی آنکارا در مجتمع ریاست‌جمهوری برگزار شد، در نشست خبری حاضر شد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

اردوغان با اشاره به اینکه ترکیه پس از ۲۲ سال بار دیگر و برای نخستین بار در آنکارا میزبان اجلاس سران ناتو بوده است، گفت این نشست در دوره‌ای برگزار شد که امنیت اروپا-آتلانتیک با آزمون‌های جدی روبه‌روست. او افزود در اجلاس آنکارا، پایه‌های ناتوی نیرومندتری گذاشته شد که در آن متحدان اروپایی مسئولیت بیشتری بر عهده خواهند گرفت و ظرفیت‌های نظامی ائتلاف با تقسیم عادلانه‌تر بار دفاعی تقویت خواهد شد.

او با اشاره به تاریخچه عضویت ترکیه در ناتو گفت ترکیه از سال ۱۹۵۲ عضو این ائتلاف است و تنها موقعیت ژئواستراتژیک خود را به ناتو اضافه نکرده، بلکه به گفته او، «هنر جنگی» خود را که طی دو هزار سال شکل گرفته نیز در اختیار ائتلاف قرار داده است: «نیروهای مسلح ترکیه توان و قدرت آن را دارند که هرگونه تهدید علیه امنیت ملی ما را در سر منشاء آن از میان بردارند.»

رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه کشورش دومین نیروی زمینی بزرگ ناتو را در اختیار دارد، گفت امنیت جناح جنوب شرقی ناتو دهه‌هاست تا حد زیادی به ترکیه سپرده شده و آنکارا مسئولیت‌های خود را در عملیات‌ها، مأموریت‌ها و صندوق‌های مشترک ناتو انجام داده است. او اعلام کرد جنگنده‌های F-16 نیروی هوایی ترکیه از ماه آگوست در چارچوب مأموریت پلیس هوایی ناتو در استونی مستقر خواهند شد.

اردوغان همچنین گفت ترکیه فرماندهی نیروی ناتو در کوزوو، KFOR، را که از اکتبر ۲۰۲۵ بر عهده گرفته، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داد و در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ نیز فرماندهی نیروی واکنش ناتو را بر عهده خواهد گرفت.

اردوغان با اشاره به ابتکارات دفاعی اتحادیه اروپا گفت این اقدامات باید مکمل ناتو باشند و به تکرارهای غیرضروری منجر نشوند. او تأکید کرد که اگر متحدانی مانند ترکیه که عضو اتحادیه اروپا نیستند به طور کامل در این ابتکارات مشارکت داده نشوند، اثر این طرح‌ها محدود خواهد بود. وی افزود: «ناتو باید ائتلاف کشورهای وابسته به یکدیگر نباشد، بلکه ائتلاف متحدانی باشد که به یکدیگر قدرت می‌دهند.»

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج نشست‌های مرتبط با صنایع دفاعی در حاشیه اجلاس ناتو اشاره کرد و گفت در چارچوب «مجمع صنایع دفاعی» که ترکیه میزبان آن بود، سندی با عنوان «استراتژی آنکارا» از سوی متحدان ناتو پذیرفته شد. به گفته اردوغان، این استراتژی با هدف تقویت همکاری میان ناتو و بخش صنایع دفاعی تدوین شده و قرار است زمینه ارتباط نزدیک‌تر ائتلاف با ظرفیت‌های تولیدی، فناورانه و صنعتی کشورهای عضو را فراهم کند. اردوغان گفت تروریسم یکی از دو تهدید اصلی پیش روی ناتو است و در نشست‌های اخیر این ائتلاف، از جمله اجلاس آنکارا، بار دیگر درباره گام‌هایی که در این زمینه باید برداشته شود، گفت‌وگو شده است. او تأکید کرد: «در اجلاس آنکارا نیز بار دیگر بر اهمیت همبستگی صادقانه متحدان در مبارزه با تروریسم تأکید کردیم.»

اردوغان درباره جنگ روسیه و اوکراین نیز گفت این جنگ وارد پنجمین سال خود شده و به «ماشین کشتار» تبدیل شده است. او بار دیگر بر آمادگی ترکیه برای میزبانی از طرف‌ها تأکید کرد و گفت: «صلح عادلانه بازنده ندارد. بار دیگر اعلام می‌کنم که آماده‌ایم طرف‌ها را در ترکیه دور یک میز جمع کنیم.»

او در ادامه به تحولات خاورمیانه، غزه و لبنان پرداخت و گفت در حالی که امیدهایی برای صلح شکل می‌گیرد، حملات به لبنان ادامه دارد و در غزه نیز «اشغال و ظلم» متوقف نشده است. اردوغان گفت: «منطقه ما نه تحمل تنش تازه را دارد و نه تحمل درگیری تازه را. ما همچون هوا و آب، به صلح، آرامش و ثبات نیاز داریم.»

اردوغان در پاسخ به پرسشی درباره مخالفت بنیامین نتانیاهو و کیریاکوس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان با فروش F-35 به ترکیه گفت این اظهارات برای او اعتباری ندارد و افزود ترکیه حق دارد هم تولید کند و هم خریدهای دفاعی خود را انجام دهد.

او درباره گفت‌وگو با دونالد ترامپ درباره F-35 نیز گفت ترامپ رویکرد مثبتی نسبت به ترکیه دارد و ابراز امیدواری کرد تحویل این جنگنده‌ها انجام شود. اردوغان گفت: «وقتی F-35ها به ترکیه تحویل داده شود، همه دنیا خواهد گفت آمریکا به وعده خود عمل کرد.»

رئیس‌جمهور ترکیه درباره پروژه «گنبد فولادین» نیز گفت: «اگر دیگران گنبدهای مختلفی دارند، ما هم گنبد فولادین داریم.» او این پروژه را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های دفاعی ترکیه در منطقه دانست.

اردوغان درباره روابط ترکیه و یونان نیز گفت با میتسوتاکیس در مورد حل مسائل دریای اژه هم‌نظر است و در صورت نیاز، ابتدا وزیران خارجه و سپس رهبران دو کشور می‌توانند پشت میز مذاکره بنشینند. او درباره موضوع «کاسوس بلی» نیز گفت بهتر است مردم دو کشور با این مفاهیم درگیر نشوند و دو طرف بنشینند و مسئله را حل کنند.

او درباره تنگه هرمز نیز گفت ترکیه نمی‌خواهد این منطقه به «دریاچه جنگ» تبدیل شود و آنکارا برای جلوگیری از چنین وضعیتی هر کاری از دستش برآید انجام خواهد داد.

اردوغان در پاسخ به پرسشی درباره تحریم‌های کاتسا گفت تحریم‌ها علیه ترکیه تا حد زیادی برداشته شده و در عمل مشکلی در این زمینه وجود ندارد. او افزود در صورت بروز هرگونه مشکل، ترامپ ظرف ۲۴ ساعت پاسخ می‌دهد.

او همچنین درباره روابط اقتصادی و دفاعی با آمریکا گفت دو کشور درباره همکاری در صنایع دفاعی، اقتصاد و حتی پروژه‌هایی مانند ساخت ناو، ناوچه، زیردریایی و کشتی‌های نظامی گفت‌وگو کرده‌اند و ترکیه توان انجام چنین پروژه‌هایی را در کارخانه‌ها و کشتی‌سازی‌های خود دارد.

رئیس‌جمهور ترکیه درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا نیز گفت ترکیه ۵۳ سال است در انتظار مانده و این وضعیت را «ظلم» دانست. او افزود این موضوع را با رهبران اروپایی مطرح خواهد کرد و از آنان خواهد خواست درهای اتحادیه را به روی ترکیه باز کنند.

اردوغان در پایان از مارک روته، دبیرکل ناتو، کارکنان برگزارکننده اجلاس و شهروندان آنکارا قدردانی کرد و گفت ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۶ میزبان دو اجلاس بزرگ دیگر خواهد بود: نشست رهبران سازمان کشورهای ترک در آنکارا و اجلاس اقلیمی COP31 در آنتالیا.