خبرگزاری کردپرس _ عبدالله مرادی: روغن اصیل کرمانشاهی، عطر هیزه و روایت احیای یک سنت دیرینه، فضای کارخانه «فابریکا» در شهرک صنعتی زاگرس را متفاوت کرده بود؛ جایی که استاندار کرمانشاه به همراه جمعی از مدیران اجرایی استان، ضمن بازدید از خطوط تولید، بزرگ‌ترین انبار هیزه جهان را افتتاح کرد؛ انباری که قرار است قلب تپنده احیای یکی از اصیل‌ترین روش‌های تولید روغن کرمانشاهی باشد.

این بازدید تنها افتتاح یک پروژه نبود؛ بلکه گفت‌وگویی صریح میان دولت و بخش خصوصی درباره آینده برند «روغن کرمانشاهی»، اقتصاد روستاها، نقش زنان عشایر و ظرفیت‌های مغفول استان بود.

ناصر گلی، مدیرعامل شرکت تولید روغن کرمانشاهی فابریکا، در این بازدید با بیان اینکه این مجموعه چهار سال پیش در زمینی به مساحت دو هزار و ۸۰۰ مترمربع در شهرک صنعتی زاگرس احداث شده و اکنون دو سال است به بهره‌برداری رسیده، گفت: «از نخستین روز فعالیت تاکنون حتی یک ریال وام نگرفته‌ایم و امروز هم برای توسعه کارخانه دنبال تسهیلات نیستیم.»

او تأکید کرد که بزرگ‌ترین مطالبه تولیدکنندگان، دریافت منابع مالی نیست، بلکه رفع موانع اداری و تسهیل صدور مجوزهاست.

«کرمانشاه ظرفیت‌های بزرگی دارد که هنوز به آن‌ها پرداخته نشده است. اگر این ظرفیت‌ها به درستی دیده شوند، اقتصاد استان می‌تواند متحول شود.»

روغن کرمانشاهی؛ برندی که نباید از کرمانشاه جدا شود

مدیرعامل فابریکا با اشاره به جایگاه این مجموعه در بازار روغن کرمانشاهی گفت: امروز فابریکا رهبر بازار این محصول است، اما همچنان در استان‌های دیگر محصولاتی با نام «روغن کرمانشاهی» تولید و عرضه می‌شود، در حالی که هیچ ارتباطی با کرمانشاه ندارند.

او افزود: «هدف ما این بود که روغن اصیل کرمانشاهی را با هویت واقعی‌اش وارد بازار کنیم؛ محصولی که کیفیت و اصالت آن حفظ شده باشد.»

گلی با بیان اینکه هر کیلوگرم روغن خالص گوسفندی تولیدی این مجموعه ارزشی حدود ۱۰ میلیون تومان دارد، اظهار کرد: «این ارزش افزوده، یعنی گردش اقتصادی بیشتر برای کرمانشاه.»

روایتی که بازار ساخت

بخش مهمی از سخنان مدیرعامل فابریکا به قدرت روایت‌سازی اختصاص داشت.

او گفت: «امروز صفحه فابریکا بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده دارد و ماهانه حدود ۱۰ میلیون بار ویدئوهای آن دیده می‌شود. پزشکان، استادان دانشگاه، مهندسان و مدیران از سراسر کشور مشتری محصولات ما هستند؛ بسیاری از آن‌ها فقط یک جمله می‌گویند؛ همان روغنی را برایمان بفرستید که مادربزرگ‌هایمان سال‌ها پیش درست می‌کردند.»

به گفته وی، آنچه فابریکا فروخته، صرفاً روغن نبوده، بلکه داستان کرمانشاه و هویت این سرزمین بوده است.

ترخینه؛ از محصول محلی تا کالای ارزشمند

گلی، توسعه بازار محصولات بومی را راهکار اصلی افزایش درآمد روستاییان دانست و گفت: «ترخینه‌ای که پیش از این کیلویی ۱۵۰ هزار تومان ارزش داشت، امروز با برندسازی، بسته‌بندی و معرفی صحیح، با قیمت حدود یک میلیون تومان به فروش می‌رسد.»

وی تأکید کرد: «اگر ارزش افزوده در روستا ایجاد شود، سود واقعی به تولیدکننده می‌رسد، نه واسطه‌ها.»

او همچنین از تولید محصولات جدیدی مانند دمنوش «هفت اقلیم» و معجون سنتی صبحانه خبر داد و گفت: برای دریافت مجوز برخی از این محصولات بیش از یک سال زمان صرف شده است.

مطالبه‌ای متفاوت از استاندار

بخش قابل توجهی از سخنان مدیرعامل فابریکا به درخواست او از استاندار کرمانشاه اختصاص داشت؛ درخواستی که با مطالبه رایج فعالان اقتصادی تفاوت داشت.

گلی گفت: «از استاندار وام نمی‌خواهم. تنها درخواست من این است که ماهی نیم ساعت فرصت گفت‌وگو به ما بدهد تا بتوانیم ایده‌های توسعه اقتصاد روستاها و رفع گره‌های تولید را ارائه کنیم.»

او افزود: «امروز با بیش از ۳۰۰ خانواده روستایی و عشایری در ارتباط هستیم و دقیقاً می‌دانیم چگونه می‌توان ارزش افزوده محصولات آنان را چند برابر کرد.»

استاندار: حفاظت از برند روغن کرمانشاهی، حفاظت از اقتصاد استان است.

استاندار کرمانشاه نیز در این بازدید، سخنان مدیرعامل فابریکا را تأیید کرد و گفت: «حفظ و صیانت از برند کرمانشاهی یکی از اولویت‌های ماست و درخواست‌های مطرح شده، کاملاً در مسیر توسعه اقتصادی استان قرار دارد.»

منوچهر حبیبی با تأکید بر اینکه روغن کرمانشاهی امروز در داخل و خارج از کشور شناخته شده است، افزود: «نباید اجازه دهیم کوچک‌ترین خدشه‌ای به این برند وارد شود. باید از اصالت این محصول حفاظت کنیم و آن را با بسته‌بندی مناسب و معرفی صحیح به بازارهای جهانی عرضه کنیم.»

وی، ارتباط مستقیم فابریکا با زنان روستایی و عشایر را یکی از ارزشمندترین اقدامات این مجموعه دانست و اظهار کرد: «اینکه تولیدکننده‌ای بتواند زنان روستایی را وارد چرخه اقتصاد کند، یعنی اقتصاد مقاومتی واقعی.»

اقتصاد روستا؛ حلقه گمشده توسعه

استاندار کرمانشاه با اشاره به تجربه کشورهای موفق دنیا گفت: «بخش عمده برنامه‌های توسعه اقتصادی چین بر صنایع کوچک، تولیدات خانگی و صنایع روستایی استوار است و همین رویکرد توانسته اشتغال گسترده ایجاد کند.»

وی افزود: «اگر اقتصاد روستا تقویت شود، دیگر شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها نخواهیم بود و محصولات ارگانیک نیز با کیفیت مطلوب در اختیار بازار قرار می‌گیرد.»

فضای مجازی؛ فرصت معرفی کرمانشاه

حبیبی، فعالیت فابریکا در فضای مجازی را نمونه‌ای موفق از بازاریابی نوین دانست و گفت: «امروز با یک تلفن همراه می‌توان محصولات یک استان را به سراسر دنیا معرفی کرد. این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.»

وی سه اصل موفقیت برندهای بومی را معرفی صحیح، حفظ کیفیت و بسته‌بندی مناسب عنوان کرد و افزود: «اگر کیفیت محصول حفظ شود، حتی اگر سود کوتاه‌مدت کمتر باشد، در بلندمدت اعتماد بازار به دست خواهد آمد.»

سوغات کرمانشاه باید با هویت واحد عرضه شود

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت طراحی بسته‌ای جامع از سوغات استان تأکید کرد و گفت: «روغن کرمانشاهی، نان برنجی، رب انار پاوه و سایر محصولات شاخص استان باید در قالب بسته‌بندی‌های استاندارد و شایسته معرفی شوند تا هر مسافر، سفیر ظرفیت‌های کرمانشاه باشد.»

وی با اشاره به احیای سنت «هیزه» گفت: «مردم امروز به دنبال تجربه‌های اصیل هستند. احیای هیزه، احیای بخشی از فرهنگ و هویت کرمانشاه است و می‌تواند به توسعه گردشگری و اقتصاد استان کمک کند.»

پاسخ استاندار به درخواست مدیرعامل فابریکا

حبیبی در پایان، با استقبال از پیشنهاد مدیرعامل فابریکا برای برگزاری نشست‌های منظم با فعالان اقتصادی گفت: «این درخواست، مطالبه شخصی نیست؛ وظیفه ماست که پای صحبت تولیدکنندگان بنشینیم. اگر لازم باشد نه تنها نیم ساعت، بلکه چند ساعت برای بررسی ایده‌های توسعه اقتصاد استان وقت خواهیم گذاشت.»

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو خواست با حفظ الزامات قانونی، مسیر استانداردسازی و صدور مجوز محصولات بومی را تسهیل کنند تا روغن کرمانشاهی، هیزه و دیگر محصولات اصیل استان بتوانند با هویت واقعی خود در بازارهای جهانی حضور یابند.

آغاز مسیری تازه برای یک میراث کهن

افتتاح بزرگ‌ترین انبار هیزه جهان در کارخانه فابریکا، تنها افتتاح یک فضای نگهداری نبود؛ نمادی از تلاش برای احیای شیوه‌ای اصیل در تولید روغن کرمانشاهی، حفظ هویت یک برند تاریخی و پیوند دوباره اقتصاد امروز با دانش و تجربه زنان روستایی و عشایر زاگرس بود؛ مسیری که اگر با حمایت دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی، برندسازی و معرفی صحیح همراه شود، می‌تواند نام روغن کرمانشاهی را بیش از گذشته در بازارهای جهانی تثبیت کند و سهم بیشتری از این ارزش افزوده را به مردم کرمانشاه بازگرداند.