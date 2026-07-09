برگزاری جشنواره هنر و فولکلور کُردی توسط دانشگاه کوبانی

به گزارش کردپرس، دانشگاه کوبانی واقع در شهر کوبانی کردستان سوریه با شعار «در پی خاطره رنگها و واژهها، بیایید میراث فولکلور خود را با هم زنده نگه داریم» جشنوارهای دو روزه با محوریت هنر و فولکلور در ساختمان جنوبی این دانشگاه برگزار کرد.
به نوشته آژآنس خبری هاوار، این برنامه با حضور صدها دانشجو، روشنفکر، پژوهشگر و استاد دانشگاه آغاز شد. در مراسم افتتاحیه، شروان مسلم، رئیس دانشگاه کوبانی، بر اهمیت حفظ، مستندسازی و انتقال میراث فولکلور از نسلی به نسل دیگر تأکید کرد و گفت که فولکلور بخش جداییناپذیر هویت ملتهاست و دانشگاهها نقش مهمی در پژوهش، ثبت و احیای این میراث فرهنگی دارند.
در نخستین روز جشنواره، گروه هنری دانشگاه کوبانی مجموعهای از ترانههای فولکلور کُردی را اجرا کرد. همچنین دکتر هِوین حنان در نشستی تخصصی با عنوان «قصهگویی در میان مردم کُرد مظلوم» به بررسی ویژگیهای داستانهای شفاهی و نقش آنها در حفظ حافظه جمعی و تاریخ اجتماعی پرداخت.
در حاشیه این برنامه، نمایشگاهی از آثار، تصاویر و ابزارهای مرتبط با میراث فرهنگی و فولکلور کُردی نیز برپا شد که بخشی از داشتههای فرهنگی و سنتی منطقه را به نمایش گذاشت. برنامههای روز نخست با اجرای گروهی از خوانندگان موسیقی سنتی به پایان رسید و اجرای آنان با استقبال حاضران همراه شد.
در دومین روز جشنواره نیز مستندی درباره زندگی و آثار شماری از هنرمندان برجسته کُرد از جمله باقی خِدو، میشو بَکابوری، احمد شیخو و دیگر هنرمندان مناطق کوبانی، عفرین و جزیره به نمایش درآمد. همچنین اشعار و ترانههای متنوعی با موضوع فرهنگ و هویت کُردی اجرا شد.
شروان مسلم در گفتوگو با رسانهها هدف از برگزاری این جشنواره را تقویت روحیه دانشجویان پیش از آغاز امتحانات پایانترم و در عین حال ایفای نقش دانشگاه در حفظ و مستندسازی میراث فرهنگی عنوان کرد. وی افزود دانشگاه کوبانی تلاش میکند با برگزاری چنین برنامههایی، فرهنگ، هنر و فولکلور کُردی را حفظ کرده و آن را به نسلهای آینده منتقل کند.
رئیس دانشگاه کوبانی در پایان تأکید کرد که استمرار فعالیتهای فرهنگی و هنری، نقش مهمی در زنده نگه داشتن هویت فرهنگی و انتقال میراث کُردی به نسلهای آینده خواهد داشت.
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