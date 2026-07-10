وخامت حال احمد تِللی شاعر سرشناس ترک و از دوستان کُردها

به گزارش کردپرس، فدراسیون انقلابیون دهه ۷۰ و انجمن علم و ادبیات در بیانیه‌ای مشترک که ۸ جولای منتشر شد، از وخامت وضعیت جسمانی احمد تِللی، شاعر سرشناس کُرد ترکیه، خبر دادند.

در این بیانیه آمده است که احمد تِللی ۷۹ ساله، که مدتی طولانی به دلیل مشکلات جسمانی تحت درمان قرار داشت، از دو روز پیش به دستگاه تنفس مصنوعی وصل شده و وضعیت او همچنان وخیم است.

پس از انتشار این خبر، شماری از سیاستمداران، روشنفکران، هنرمندان و دوستداران احمد تِللی در شبکه‌های اجتماعی با ابراز نگرانی از وضعیت او، برای این شاعر آرزوی بهبودی کردند.

تا زمان تنظیم این خبر، اطلاعات تازه‌ای درباره آخرین وضعیت جسمانی احمد تِلی منتشر نشده است.

گفتنی است، احمد تللی شاعر و نویسنده مشهور ترک، پیشتر به دلیل شرکت در یک مراسم یادبود برای یکی از فرماندهان کشته شده کُرد توسط داعش در کردستان سوریه، به اتهام تبلیغ برای سازمان تروریستی به ده ماه زندان محکوم شده بود.