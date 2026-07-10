شاسوار عبدالواحد: علیه دولت اقلیم کردستان در دادگاه فدرال شکایت ثبت کردیم

به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، اعلام کرد که این جریان بهطور رسمی شکایتی را علیه دولت کنونی اقلیم کردستان در دادگاه فدرال عراق ثبت کرده است.
وی در یک نشست خبری گفت که دوره قانونی فعالیت دولت اقلیم از ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۳ به پایان رسیده و از آن زمان تاکنون، دولت باید صرفاً بهعنوان دولت انتقالی فعالیت میکرد.
شاسوار عبدالواحد افزود که در شکایت ارائهشده از دادگاه فدرال خواستهاند دولت فعلی بهعنوان دولت موقت و انتقالی شناخته شود و تمامی تصمیماتی که پس از پایان دوره قانونی خود اتخاذ کرده، لغو شود.
به گفته او، تصمیماتی مانند افزایش مالیاتها، افزایش تعرفه برق و قراردادهای نفت و گاز که پس از پایان دوره قانونی دولت تصویب شدهاند، فاقد وجاهت قانونی هستند و باید از سوی دادگاه فدرال باطل شوند.
رئیس جنبش نسل نو همچنین درباره تشکیل دولت آینده گفت حزب دمکرات کردستان با داشتن ۳۹ کرسی حق ندارد همه مناصب عالی و حاکمیتی را در اختیار بگیرد و باید از یکی از دو سمت رئیس اقلیم یا نخستوزیر اقلیم صرفنظر کند.
او تأکید کرد که مجموع کرسیهای ائتلاف جنبش نسل نو و اتحادیه میهنی کردستان از کرسیهای حزب دمکرات بیشتر است و افزود ۱۵ کرسی جنبش نسل نو میتواند توازن قدرت را در روند تشکیل دولت آینده بازگرداند.
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