خانواده عضو PKK اجازه ندارد محل دفن فرزندش را پیدا کند

به گزارش کردپرس، دادستانی کل شهرستان لیجه در استان دیاربکر، درخواست انجمن حقوق بشر ترکیه (İHD) برای آغاز تحقیقات درباره محل دفن «مقداد ارکک»، عضو PKK که در سال ۱۹۹۶ در جریان درگیریها جان باخته بود، را با صدور قرار «عدم تعقیب» رد کرد.
انجمن حقوق بشر شعبه دیاربکر، هفتم آوریل ۲۰۲۶ با طرح شکایتی تحت عنوان «دفن غیرقانونی اجساد»، از دادستانی لیجه خواسته بود با انجام حفاری در محوطه فرماندهی ژاندارمری «اوچداملار» ــ جایی که گفته میشود پیکر مقداد ارکک در آن دفن شده است ــ تحقیقات لازم را انجام دهد.
دادستانی در تصمیم خود اعلام کرد که ادعاهای مطرحشده بر پایه گمان و شنیدهها استوار بوده و هیچ مدرک، اطلاعات یا سند مشخصی که امکان گسترش تحقیقات را فراهم کند، ارائه نشده است. بر همین اساس، قرار منع تعقیب صادر شد.
انجمن حقوق بشر نسبت به این تصمیم اعتراض کرد، اما شعبه سوم دادگاه کیفری صلح دیاربکر نیز اعتراض را رد و اعلام کرد تصمیم دادستانی مطابق قانون و مقررات صادر شده و دلیلی برای تغییر آن وجود ندارد.
خانواده مقداد با انتقاد از این تصمیم اعلام کردند که آن را نمیپذیرند.
«ییلماز ارکک» برادر مقداد، این تصمیم را نشانهای از «امتناع دولت از مواجهه با گذشته» توصیف کرد. او گفت پس از کشته شدن برادرش در سال ۱۹۹۶، یکی از نیروهای ژاندارمری به پدرش اطلاع داده بود که برای ثبت فوت فرزندش به اداره ثبت احوال مراجعه کند.
به گفته او، زمانی که پدرش محل کشته شدن فرزندش را پرسیده بود، به منطقه «دارا هنه» اشاره شده بود، اما اداره ثبت احوال به دلیل نبود پیکر، از صدور گواهی فوت خودداری کرده بود.
ییلماز ارکک همچنین گفت در سال ۲۰۱۱ تحقیقات شخصی خود را آغاز کرده و در کتابی با عنوان «تا زمانی که برگها برویند» که درباره عملیات نظامی سال ۱۹۹۶ نوشته شده، به اطلاعاتی درباره این واقعه دست یافته است.
به گفته او، در این کتاب آمده است که اجساد برخی اعضای PKK پس از درگیری وارد رودخانه شده بودند. خانواده نیز در تحقیقات بعدی از ساکنان منطقه شنیدهاند که چند جسد توسط جریان آب به ساحل رسیده، به ژاندارمری تحویل داده شده و سپس در محوطه پادگان دفن شدهاند.
ارکک مدعی شد اگر پیکرها در اختیار نیروهای دولتی قرار نگرفته بود، مقامهای ژاندارمری چگونه از محل و زمان کشته شدن برادرش اطلاع داشتند. او همچنین ادعا کرد که دولت از محل دفن شمار زیادی از اعضای کشتهشده پ.ک.ک اطلاع دارد، اما این اطلاعات را منتشر نمیکند.
برادر مقداد ارکک گفت رد شدن این درخواست نشان میدهد دولت هنوز در روند موسوم به «صلح و جامعه دموکراتیک» درباره بررسی گذشته رویکردی صادقانه اتخاذ نکرده است.
او تأکید کرد خانواده از پیگیری حقوقی منصرف نخواهد شد و پس از رد درخواست انجمن حقوق بشر، این بار به صورت فردی اقدام خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده را تا دادگاه حقوق بشر اروپا دنبال خواهد کرد.
ییلماز ارکک گفت مهمترین خواسته خانواده، یافتن محل دفن مقداد برای مادر ۸۵ ساله و بیمار اوست.
به گفته او، آرزوی خانواده این است که مادرشان پیش از پایان عمر، دستکم یک بار بتواند بر سر مزار فرزندش حاضر شود. او افزود که حتی اگر مادرش به این آرزو نرسد، خود تا زمانی که زنده باشد، پیگیری حقوقی این پرونده را ادامه خواهد داد.
پیشینه پرونده
مقداد ارکک در سال ۱۹۹۲ به PKK پیوست و در آوریل ۱۹۹۶ در جریان درگیری در منطقهای میان شهرستانهای لیجه، کولپ و گنچ جان باخت.
خانواده او سالها در جستوجوی پیکرش بودند. PKK نیز در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که در همان عملیات، ۱۹ عضو این گروه کشته شدهاند و برای آنان مراسم ترحیم برگزار شد.
بر اساس تحقیقات بعدی خانواده و روایت برخی شاهدان محلی، گفته میشود چند جسد پس از درگیری توسط نیروهای ژاندارمری از رودخانه خارج و در محوطه پادگان اوچداملار دفن شدهاند. خانواده با استناد به همین روایتها در سال ۲۰۲۵ از انجمن حقوق بشر درخواست حمایت حقوقی کرد، اما درخواست تحقیق و اعتراض بعدی هر دو از سوی مراجع قضایی رد شد.
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