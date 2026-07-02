هفت عضو PKK در یک هفته گذشته تسلیم شدند

به گزارش کردپرس، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد در ادامه عملیات علیه حزب کارگران کردستان (PKK) در طول یک هفته گذشته هفت عضو این سازمان خود را تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه کرده‌اند. این وزارتخانه همچنین از ادامه عملیات پاکسازی مخفیگاه‌ها و تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای کشور خبر داد.

دریادار زکی آک تُرک، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، در کنفرانس خبری هفتگی این وزارتخانه با اشاره به ادامه عملیات نظامی علیه حزب کارگران کردستان، اعلام کرد که در طول هفته گذشته هفت عضو این گروه خود را تسلیم نیروهای ترکیه کرده‌اند.

زکی آک ترک گفت عملیات نیروهای مسلح ترکیه در مناطق عملیاتی همچنان ادامه دارد و هم‌زمان، فعالیت‌های شناسایی و انهدام غارها، پناهگاه‌ها، مخفیگاه‌ها، مین‌ها و مواد منفجره دست‌ساز نیز در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود به اجلاس سران ناتو که قرار است روزهای ۷ و ۸ جولای در آنکارا برگزار شود، پرداخت و گفت این نشست از دید آنکارا «نقطه عطفی» در آینده ائتلاف ناتو خواهد بود. به گفته وی، این اجلاس ضمن تأکید دوباره بر تعهد اعضا به دفاع جمعی، به تقویت بازدارندگی مشترک، سازگاری ناتو با شرایط جدید امنیتی و ترسیم جهت‌گیری راهبردی آینده این ائتلاف کمک خواهد کرد. آک ترک همچنین ابراز امیدواری کرد «فروم صنایع دفاعی» که در حاشیه اجلاس برگزار می‌شود، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری‌های دفاعی، گسترش همکاری‌های صنعتی میان اعضای ناتو و تقویت ظرفیت دفاعی و بازدارندگی این ائتلاف را فراهم کند. او افزود برگزاری این اجلاس، جایگاه و نقش راهبردی ترکیه در ساختار امنیتی ناتو را نیز بار دیگر برجسته خواهد کرد.

آک ترک با اشاره به وضعیت امنیت مرزهای ترکیه گفت که کنترل مرزها به صورت شبانه‌روزی و با بالاترین سطح تدابیر امنیتی ادامه دارد. به گفته او، طی یک هفته گذشته ۳۳۱ نفر که قصد عبور غیرقانونی از مرزهای ترکیه را داشتند، از جمله چهار نفر که وابستگی آنان به گروه‌های مسلح اعلام شده، بازداشت شدند و از ورود یا خروج غیرقانونی ۸۴۴ نفر دیگر نیز جلوگیری شد.

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه افزود که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون شمار افرادی که هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزها بازداشت شده‌اند به پنج هزار و ۲۹۹ نفر و شمار افرادی که پیش از عبور متوقف شده‌اند به ۴۰ هزار و ۱۳۴ نفر رسیده است.

زکی آک ترک همچنین از کشف و ضبط ۵۱۳ کیلوگرم مواد مخدر در جریان عملیات جست‌وجو و پاکسازی در نوار مرزی استان حکاری خبر داد.