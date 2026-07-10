«آقای سربشو» یک شخصیت گرافیکی برای پاسداشت فرهنگ‌ و محیط زیست

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ فرهنگ‌سازی یکی از راه‌های ساده و ارزان برای ارتقاء کیفیت زندگی و حفظ داشته‌های اخلاقی، اجتماعی و طبیعی هر جامعه‌ای است.

فرهنگ‌سازی نیاز به برنامه‌ریزی درست دارد تا با بکارگیری الگوهای مناسب بتواند تاثیر خود را در جامعه بگذارد.

بهترین برنامه‌ریزی برای تاثیر پذیری در گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان است و برای این منظور نیاز است راه‌های رخنه بر ذهن آنها مدنظر قرار گیرد.

در شهرستان اسلام آبادغرب سالهاست فعالان فرهنگی روی مسئله‌ی فرهنگ‌سازی تمرکز دارند و از طریق انتشار کتاب، نگارش مطلب در مطبوعات و فضای مجازی قصد دارند سطح زندگی شهروندان را ارتقاء دهند.

یکی از کارهایی که به تازگی محوریت فرهنگ‌سازی این شهرستان قرار گرفته است بکارگیری شخصیت یکی از داستان‌های میثم رجبی با نام «آقای سربشو» است که پیام‌های فرهنگی‌ ارائه می‌دهد و با کمک برنامه‌های گرافیکی تصاویری برای آن تهیه می‌گردد تا بتواند تاثیر پذیری خود را در بین شهروندان افزایش دهد.