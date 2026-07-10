اقلیم کردستان ۱۴ نمایندگی رسمی و ۳۶ کنسولگری خارجی دارد

کردپرس

بر پایه داده‌های رسمی منتشرشده، که روز ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، اقلیم کردستان علاوه بر شبکه نمایندگی‌های سیاسی خود، میزبان ۵ آژانس رسمی همکاری و توسعه بین‌المللی نیز هست که در زمینه حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی فعالیت می‌کنند.

بر اساس این گزارش اداره رسانه و اطلاعات تأکید کرده است که این آمار شامل نمایندگی اقلیم در اتحادیه اروپا و همچنین دفاتر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در اقلیم نیز می‌شود.

اقلیم کردستان در کشورهای آلمان, ایالات متحده آمریکا, استرالیا, ایتالیا, اسپانیا, ایران, بریتانیا, فرانسه, سوئد, سوئیس, روسیه, اتریش و لهستان دارای نمایندگی رسمی است.

همچنین در داخل اقلیم کردستان، نمایندگی‌ها و کنسولگری‌های کشورهای متعددی از جمله آمریکا, بریتانیا, فرانسه, آلمان, ترکیه, ایران, عربستان سعودی, قطر, کویت, چین, ژاپن, هند و کره جنوبی فعالیت دارند.

در بخش همکاری‌های توسعه‌ای نیز آژانس‌های JICA ژاپن، GIZ آلمان، AICS ایتالیا، KOICA کره جنوبی و Expertise France فرانسه در اقلیم کردستان دفتر رسمی دارند.