به گزارش کردپرس، کوچ‌نشینانی که در استان‌های گرم کردستان ترکیه از جمله باتمان، ماردین و سیرت به دامداری مشغول هستند، هر سال با آغاز تابستان راهی ییلاق‌های کوه کورتیک در استان موش می‌شوند.

این کوچ‌نشینان در دامنه‌های کوه کورتیک با ارتفاع ۲ هزار و ۶۴۵ متر چادرهای خود را برپا می‌کنند و تابستان را در مراتع مرتفعی می‌گذرانند که از پوشش گیاهی غنی و منابع آب فراوان برخوردار است.

آن‌ها در طول تابستان از شیر دام‌های خود محصولاتی مانند ماست، کره محلی و پنیر تولید کرده و با فروش آن‌ها، برای تأمین هزینه‌های زمستان آماده می‌شوند.

مراتع کوه کورتیک که هنوز بخش‌هایی از آن پوشیده از برف است، هوای خنکی دارد و محیطی مناسب برای چرای دام‌ها فراهم کرده است. کوچ‌نشینان تا آغاز فصل پاییز در این منطقه می‌مانند و با سرد شدن هوا، پس از چند روز کوچ، به محل زندگی خود بازمی‌گردند.

داوود گچیت، یکی از کوچ‌نشینانی که از شهرستان نصیبین در استان ماردین به موش آمده است، به خبرگزاری آناتولی گفت: «در روزهای گرم تابستان، گوسفندان را روی توده‌های برف می‌بریم تا خنک شوند.» او افزود که این روش باعث می‌شود گرمای هوا فشار کمتری به دام‌ها وارد کند.

ابراهیم گچیت، یکی دیگر از دامداران کوچ‌نشین، نیز گفت: «روزانه دو نوبت گوسفندان را به کنار برف‌ها می‌بریم. به لطف هوای خنک و آب زلال این منطقه، دام‌ها کمتر بیمار می‌شوند و بیماری‌های ناشی از گرمای هوا نیز به حداقل می‌رسد.»

منبع: آناتولی ترکی و کردی