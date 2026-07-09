بخش عمده مصرف برق غیرمجاز در ایران برای استخراج رمزارز است

به گزارش کردپرس، اکبر حسن‌بگلو امروز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (پروژه ملی مهتاب) اظهار کرد:با اجرای طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۸۸۰ مگاوات از بار غیرمجاز شبکه برق کشور مدیریت شده است.

وی با اشاره به ساماندهی انشعابات غیرمجاز افزود: در کشور حدود ۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق وجود داشت که تاکنون ۱۵۰ هزار مورد از آن‌ها جمع‌آوری شده است. همچنین برای ۵۵ هزار انشعاب، کنتور نصب شده و از میان ۳۰۰ هزار انشعاب بلاتکلیف نیز وضعیت ۲۴۰ هزار مشترک در سال جاری تعیین تکلیف شده است.

معاون هماهنگی شرکت توزیع توانیر در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره و اظهار کرد: از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، ۵۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده و ۷۰۰ مگاوات دیگر نیز آماده بهره‌برداری است.

حسن‌بگلو با دعوت از مردم برای پیوستن به پویش «۲۵ درجه» اظهار کرد: مدیریت مصرف برق از سوی مشترکان، صنعت برق را در عبور از روزهای گرم تابستان یاری خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق طرح مهتاب و بهره‌گیری از روش‌های نوین، امکان شناسایی و برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق بیش از گذشته فراهم شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی چهار هفته گرم پیش‌رو نیز تصریح کرد: با شرکت‌هایی که سهم تعیین‌شده در مدیریت مصرف برق را رعایت نکنند، برخورد خواهد شد.

معاون هماهنگی شرکت توزیع توانیر همچنین درباره وضعیت آذربایجان‌غربی گفت: این استان با پدیده انشعابات غیرمجاز و حاشیه‌نشینی گسترده مواجه است و علاوه بر جمع‌آوری این انشعابات، باید از بازگشت مجدد آن‌ها نیز جلوگیری شود.

وی افزود: آذربایجان‌غربی در اصلاح تعرفه‌های بخش کشاورزی از استان‌های پیشرو است، اما در مدیریت مصرف آب‌های سطحی و زیرزمینی همچنان به برنامه‌ریزی و تلاش بیشتری نیاز دارد.

در ادامه این مانور، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده در قالب طرح مهتاب گفت: از آغاز اجرای این طرح تاکنون، ۸۵۹۶ کنتور معیوب تعویض، ۸۸۸۵ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری، ۱۲ هزار و ۳۵۳ کنتور برای انشعابات جدید نصب و ۱۸ هزار و ۸۵۶ حلقه چاه کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفته است.

طاهر کیامهر همچنین از کشف ۱۷۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان خبر داد و افزود: مجموع اقدامات انجام‌شده در قالب طرح مهتاب، صرفه‌جویی معادل ۳.۵ درصد در پیک مصرف برق آذربایجان‌غربی را به همراه داشته است.

وی در پایان از شهروندان خواست با صرفه‌جویی در مصرف برق، صنعت برق را برای عبور بدون خاموشی از تابستان همراهی کنند.