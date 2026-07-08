آزادی زن عضو PKK پس از ۳۰ سال حبس؛ ما هنوز به صلح ایمان داریم

به گزارش کردپرس، بسیه اوزر، زندانی سیاسی بیمار که پس از ۳۰ سال حبس روز ۶ جولای از زندان بسته زنان قبضه آزاد شد، به زادگاه خود، دیاربکر (آمد)، بازگشت و با استقبال گسترده خانواده، دوستان و فعالان مدنی روبهرو شد.
در مراسم استقبال از او، اعضای انجمن همیاری و همبستگی خانوادههای زندانیان و محکومان (TUHAY-DER)، اعضای خانواده، همراهان و شمار زیادی از شهروندان حضور داشتند. حاضران در فرودگاه با سر دادن شعارهای «زنده باد مقاومت زندانها» و «زنان زندانی مایه افتخار ما هستند» از او استقبال کردند.
بسیه اوزر در سخنانی کوتاه ضمن قدردانی از استقبال مردم، گفت: «ایمان ما به این روند و به صلح همچنان قوی است. آزادیای که ناتمام باشد، شادیای ناتمام نیز به همراه دارد. آرزو داشتم امروز همراه با همه یاران زندانیام آزاد شوم و در کنار یکدیگر این لحظه را کامل کنیم، اما میدانیم که آن روز چندان دور نیست. همچنین سلام گرم همه زنان زندانی را برای شما آوردهام.»
بسیه اوزر در تیرماه ۱۹۹۶ در دیاربکر بازداشت شد و پس از سه دهه حبس از زندان زنان قبضه آزاد شد. او طی دوران محکومیت خود در زندانهای دیاربکر، میدیات و در نهایت قبضه در بند بود.
او که از بیماریهای قلبی، عروقی، زنان و همچنین کمخونی رنج میبرد، در سال ۲۰۱۷ در بیمارستان قوجائلی تحت عمل جراحی رحم قرار گرفت و نامش در فهرست زندانیان بیمار انجمن حقوق بشر ترکیه (İHD) ثبت شده بود.
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