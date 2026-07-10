به گزارش کردپرس به نوشته «زوم»، همه طرف‌ها برای حضور در این نشست اعلام آمادگی کرده‌اند و بافل طالبانی نیز به صلاح‌الدین بهاءالدین وعده داده است که در این نشست شرکت خواهد کرد.



همچنین پیشنهادی مطرح شده است که اگر مسعود بارزانی در نشست حضور نیابد، نچیروان بارزانی به عنوان جانشین رئیس حزب دمکرات کردستان در این نشست شرکت کند.



در همین حال، سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرد: «هر دو طرف، یعنی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان، پاسخ مثبتی به ابتکار ماموستا صلاح‌الدین بهاءالدین داده‌اند و ان‌شاءالله در روزهای آینده نشست سران میان حزب دمکرات، اتحادیه میهنی و دیگر احزابی که در پارلمان کردستان فراکسیون دارند، برگزار خواهد شد. با برگزاری این نشست، بن‌بست سیاسی شکسته شده و سازوکار مناسبی برای فعال‌سازی پارلمان و تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان تعیین خواهد شد.»

