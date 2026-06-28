استفاده اردوغان از رابطه با ترامپ برای تقویت جایگاه ترکیه

به گزارش کردپرس، نشریه هیل آمریکا در گزارشی می‌نویسد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با بهره‌گیری از روابط نزدیک خود با دونالد ترامپ، امتیازهای مهمی از واشنگتن دریافت کرده است؛ امتیازهایی که از تصویب فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی و مختومه شدن پرونده هالک‌بانک تا احتمال بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ را در بر می‌گیرد. این تحولات در آستانه نشست سرنوشت‌ساز ناتو در آنکارا، موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی رئیس‌جمهور ترکیه را تقویت کرده است.

این نشریه در گزارشی تحلیلی نوشت که روابط شخصی میان دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان بار دیگر به یکی از عوامل اصلی بهبود مناسبات واشنگتن و آنکارا تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته نویسنده، دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و نظامی قابل توجهی برای دولت ترکیه به همراه داشته است.

جدیدترین نمونه این روند، موافقت دولت آمریکا با فروش بسته‌ای نظامی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار به ترکیه است. این بسته شامل فروش موتورهای پیشرفته جنگنده است که به آنکارا امکان می‌دهد برنامه ساخت جنگنده بومی نسل جدید خود را ادامه دهد.

ترامپ نیز در اظهاراتی کم‌سابقه از اردوغان تمجید کرد و مدعی شد رئیس‌جمهور ترکیه بنا به درخواست او از ورود به جنگ ایران و اسرائیل خودداری کرده است. او اردوغان را «رهبری بزرگ، قدرتمند و دارای ارتشی توانمند» توصیف کرد و گفت: «هر کاری از او خواسته‌ام انجام داده است.»

این اظهارات با واکنش تند برخی جمهوری‌خواهان روبه‌رو شد. مارک لوین، مجری شبکه فاکس‌نیوز، از تصمیم دولت ترامپ برای انتقال فناوری‌های پیشرفته نظامی به ترکیه انتقاد کرد و خواستار توقف این روند شد. همچنین نیکول مالیوتاکیس و ریک اسکات، دو سناتور و نماینده جمهوری‌خواه، با اشاره به روابط آنکارا با روسیه مخالفت خود را با تحویل جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی به ترکیه اعلام کردند.

با وجود این انتقادها، گزارش تأکید می‌کند که جایگاه ژئوپلیتیکی ترکیه، عضویت در ناتو، توان رو به رشد صنایع دفاعی و نقش این کشور در معادلات خاورمیانه باعث شده است دولت ترامپ نگاه عمل‌گرایانه‌تری نسبت به آنکارا اتخاذ کند.

گنول تول، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه، در گفت‌وگو با هیل می‌گوید اردوغان اهمیت زیادی برای نظر رؤسای جمهور آمریکا قائل است و رابطه شخصی او با ترامپ به ابزاری برای افزایش مشروعیت بین‌المللی و کاهش فشارهای اروپا و ناتو تبدیل شده است.

به نوشته این گزارش، ترامپ حتی اعلام کرده است قصد دارد زمینه بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ را فراهم کند؛ برنامه‌ای که آنکارا پس از خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ از روسیه از آن کنار گذاشته شد.

گزارش همچنین به مختومه شدن پرونده هالک‌بانک اشاره می‌کند؛ بانکی که متهم به دور زدن تحریم‌های ایران و انتقال میلیاردها دلار به تهران بود. به گفته تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، دیدار ترامپ و اردوغان نقش تعیین‌کننده‌ای در حل این پرونده داشته است. چند هفته بعد، وزارت دادگستری آمریکا با تعلیق تعقیب قضایی این بانک موافقت کرد به افزایش ارزش سهام هالک‌بانک و بهبود دسترسی آن به منابع مالی خارجی انجامید.

در مقابل، شماری از سناتورهای دموکرات این توافق را به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند و هشدار دادند که دولت آمریکا با نادیده گرفتن پرونده نقض تحریم‌ها، در عمل به ترکیه پاداش داده است.

هیل معتقد است اردوغان در آستانه نشست ناتو با موقعیتی مستحکم‌تر از گذشته وارد عرصه بین‌المللی می‌شود زیرا در داخل کشور مخالفان خود را تا حد زیادی مهار کرده، در خارج از کشور از حمایت شخصی ترامپ برخوردار است و صنایع دفاعی ترکیه نیز به یکی از بازیگران مهم بازار تسلیحات برای اعضای ناتو و کشورهای خاورمیانه تبدیل شده‌اند. به گفته گنول تول، «ترکیه اکنون خود را به‌عنوان ناجی ناتو معرفی می‌کند و اردوغان در عرصه بین‌المللی در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار دارد.»