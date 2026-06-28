عمر چلیک: لایحه مربوط به روند صلح باید هر چه زودتر به قانون تبدیل شود

به گزارش کردپرس، عمر چلیک، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه (AKP) و سخنگوی این حزب، در حاشیه اردوی تشکیلاتی حزب در ساپانجا، با اشاره به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» اعلام کرد که این روند وارد مرحله جدیدی شده است.
چلیک با دعوت از همه جریانهای سیاسی به حمایت از این روند گفت: «در مرحله جدید، از همه میخواهیم با رویکردی مثبت از این روند حمایت کنند و اگر انتقادی دارند، آن را بهصورت سازنده مطرح کنند. این موضوع برای کل ترکیه اهمیت دارد و مسئلهای ملی است.»
او با تأکید بر ضرورت ایجاد چارچوب حقوقی برای ادامه این روند، افزود که باید در کوتاهترین زمان ممکن، تنظیمات قانونی لازم در دستور کار مجلس قرار گیرد، بررسی شود و به تصویب برسد.
سخنگوی حزب عدالت و توسعه همچنین گفت نزدیک شدن به این روند با «افترا و تحریف» رویکردی افراطی است و در مقابل، حمایتهایی که موجب دور شدن روند از اهداف اصلی آن شود نیز کمکی به پیشبرد این فرآیند نخواهد کرد.
چلیک در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات داخلی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) نیز اشاره کرد و گفت: «حزب جمهوریخواه خلق باید مسائل داخلی خود را در درون خود حل کند. ما پیشتر با کمال قلیچداراوغلو رقابت کردیم و پس از آن نیز با مدیریت اوزگور اوزل روبهرو بودیم. از نظر ما تفاوتی میان این دو وجود ندارد.»
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