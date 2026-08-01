۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۴

تردد ۲۰ هزار زائر اربعین از مرز باشماق مریوان

تردد ۲۰ هزار زائر اربعین از مرز باشماق مریوان

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از تردد بیش از ۲۰ هزار زائر اربعین از مرز باشماق مریوان در هشت روز نخست مردادماه خبر داد.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از ابتدای مرداد تا هشتم این ماه، ۲۰ هزار و ۲۴۳ زائر از مرز باشماق تردد کرده اند که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۳۹۵ نفر از کشور خارج و هشت هزار و ۸۴۸ نفر نیز وارد کشور شده اند.

وی اظهار کرد: در همین مدت، حدود ۱۸۰ هزار زائر نیز از محورهای مواصلاتی استان کردستان به مقصد مرزهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه عبور کرده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به میزبانی استان از بیش از ۲۰۰ هزار زائر در مسیر رفت و برگشت، افزود: با توجه به شرایط مناسب آب وهوایی، امنیت مطلوب و فراهم بودن زیرساخت ها، مرز باشماق ظرفیت مناسبی برای خروج زائران به سمت عتبات عالیات دارد.

ورمقانی همچنین از رایگان بودن مسیر مریوان تا سلیمانیه و ارائه خدمات رایگان پارکینگ خودروها با مشارکت بخش خصوصی در ایام اربعین خبر داد.

کد مطلب 2797803

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