تردد ۲۰ هزار زائر اربعین از مرز باشماق مریوان

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از ابتدای مرداد تا هشتم این ماه، ۲۰ هزار و ۲۴۳ زائر از مرز باشماق تردد کرده اند که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۳۹۵ نفر از کشور خارج و هشت هزار و ۸۴۸ نفر نیز وارد کشور شده اند.

وی اظهار کرد: در همین مدت، حدود ۱۸۰ هزار زائر نیز از محورهای مواصلاتی استان کردستان به مقصد مرزهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه عبور کرده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به میزبانی استان از بیش از ۲۰۰ هزار زائر در مسیر رفت و برگشت، افزود: با توجه به شرایط مناسب آب وهوایی، امنیت مطلوب و فراهم بودن زیرساخت ها، مرز باشماق ظرفیت مناسبی برای خروج زائران به سمت عتبات عالیات دارد.

ورمقانی همچنین از رایگان بودن مسیر مریوان تا سلیمانیه و ارائه خدمات رایگان پارکینگ خودروها با مشارکت بخش خصوصی در ایام اربعین خبر داد.