نخستین مشاهده لک لک سیاه در تالاب بین المللی زریوار ثبت شد

به گزارش کرد پرس، مهدی بالیده در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این پرنده نادر و مهاجر برای نخستین بار در حاشیه جنگل های روستای پیرصفا مشاهده و توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست ثبت و تصویربرداری شد.

وی افزود: لک لک سیاه از گونه های کم جمعیت و حساس به تغییرات محیطی است و معمولاً در زیستگاه های آرام، جنگل ها و حاشیه رودخانه ها زندگی می کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان ثبت حضور این گونه را نشانه ای از بهبود نسبی شرایط زیستگاهی، احیای منابع آبی و ارتقای امنیت زیستی تالاب زریوار دانست و بر ضرورت حفاظت از زیستگاه ها، مدیریت منابع آب و مقابله با شکار غیرمجاز برای تداوم حضور پرندگان مهاجر تأکید کرد.