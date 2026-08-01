پنجاهوهشتمین جشنواره فرهنگ و هنر شهرداری تتوان (به ترکی: تاتوان) در استان بدلیس (به ترکی: بیتلیس)، با شعار «در تتوان فرهنگ هست، هنر هست، ما هستیم» و با حضور دهها هزار نفر آغاز شد.
شرکتکنندگان ابتدا مقابل ساختمان قدیمی شهرداری گردهم آمدند و سپس با همراهی دفنوازان از مرکز شهرستان بهسوی محل برگزاری جشنواره حرکت کردند. راهپیمایان در طول مسیر شعارهای کُردی سر دادند و پس از ورود به محوطه رسما جشنواره را افتتاح کردند.
بلقیس بشتاش اپوزدمیر، شهردار مشترک تتوان، در مراسم افتتاحیه از شرکتکنندگان و همه افراد و نهادهایی که در برگزاری جشنواره نقش داشتند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این جشنواره زمینهساز صلح باشد.
او گفت: «تتوان با جشنوارهها و موضع خود به الگویی در حوزه فرهنگ و هنر تبدیل شده است. صدای خود را با فرهنگ و هنرمان به همهجا خواهیم رساند. در این جشنواره به روندی که آقای اوجالان آغاز کرده است، درود میفرستیم و از آن حمایت میکنیم.»
بشتاش اپوزدمیر همچنین تتوان را یکی از مراکز نمونه فرهنگی و هنری در منطقه دانست و افزود جشنوارههایی با محتوای غنی، به فرهنگ و هنر مردم کُرد خدمت میکنند و در حفظ آنها نقش دارند.
حسین اولان، نماینده بدلیس در پارلمان ترکیه، نیز با اشاره به اهمیت روند صلح و جامعه دموکراتیک، از همه اقشار جامعه خواست از این روند حمایت کنند.
با نزدیک شدن به ساعت آغاز کنسرت، هزاران نفر، بهویژه جوانان، در محل برگزاری جشنواره در ساحل دریاچه وان گردهم آمدند و محوطه جشنواره در مدت کوتاهی پر شد.
عبدالله زیدان، شهردار مشترک برکنارشده کلانشهر وان که دولت بهجای او سرپرست منصوب کرده است، در سخنرانی خود گفت تاریخ، فرهنگ و هنر کُردها سالها انکار شده و تلاشهایی برای همانندسازی آنان صورت گرفته است، اما مردم کُرد همواره از زبان و فرهنگ خود محافظت کردهاند.
زیدان گفت: «چنین جشنوارههایی برای حفظ و گسترش فرهنگ و هنر کُردی اهمیت زیادی دارند. مردم کُرد برای حفاظت از فرهنگ و زبان خود هزینههای سنگینی پرداختهاند.»
او با اشاره به فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ برای «صلح و جامعه دموکراتیک» افزود: «اوجالان خواستار پایان جنگ، درگیری و کشت و کشتار شد و برای گشوده شدن مسیر سیاست دموکراتیک فراخوانهای مهمی مطرح کرد. ما کُردها نیز از این فراخوان حمایت کردیم و باید به حمایت خود ادامه دهیم.»
زیدان با بیان اینکه مردم کردستان ترکیه و دیگر مناطق این کشور با فقر گستردهای مواجهاند، گفت موفقیت روند صلح میتواند به کاهش بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود.
او خطاب به دولت ترکیه گفت: «از اینجا دولت و کل ساختار حکومت را فرامیخوانیم که با این روند جدی برخورد کنند و در برابر گامهایی که کُردها برداشتهاند، گامهای متناسبی بردارند. این روند، آینده مردم کُرد و ترک است و دولت نباید آن را بینتیجه بگذارد.»
زیدان همچنین ابراز امیدواری کرد این جشنواره زمینهساز صلح، آزادی عبدالله اوجالان و آزادی زندانیان شود.
پس از سخنرانیها، نسلیهان ادیش، شاهه بدو و سرحدو روی صحنه رفتند و برنامههای موسیقی خود را اجرا کردند. شرکتکنندگان با رقصهای گروهی هنرمندان را همراهی کردند و برنامههای روز نخست تا ساعات پایانی شب ادامه یافت.
جشنواره در روز دوم با نمایشگاه آثار هنری کمون نقاشی آریَن، اجرای نمایش گروه تئاتر «BKM Arsel Paladov» در محله اسنتپه و کنسرت روکن ییلماز، محمت آتلی و گروه آگره ژیان ادامه خواهد یافت.
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