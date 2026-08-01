خروج آمریکا از اربیل و تکرار سناریوی سوریه برای اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، امبرین زمان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در واکنش به تردید برخی از دوستان کرد او درباره صحت گزارش اختصاصی‌اش پیرامون خروج نیروهای آمریکایی از اربیل، تأکید کرد که این گزارش دقیق است و بخش عمده‌ای از نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان خارج شده‌اند. به گفته او، سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت نیز از پایگاه اربیل خارج شده‌اند، هرچند نیروهای ویژه آمریکا همچنان در نقاط مختلف حضور خواهند داشت.

زمان در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گزارش من درست است. بیشتر نیروها تاکنون خارج شده‌اند و پاتریوت‌ها نیز اکنون دیگر در اربیل نیستند. البته نیروهای ویژه آمریکا همچنان در برخی نقاط مستقر خواهند بود و احتمالاً نیروهای ویژه فرانسه نیز در منطقه حضور دارند، اما حضور نظامی آمریکا در عراق عملاً پایان یافته یا در حال پایان یافتن است.»

او با اشاره به توافق‌های امنیتی میان واشنگتن و بغداد افزود که طبق برنامه قرار بود نیروهای آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر از عراق خارج شوند، اما حملات مداوم ایران باعث شد روند خروج شتاب بگیرد. به گفته وی، سامانه‌های پاتریوت به مکان دیگری منتقل شده‌اند که احتمالاً اردن است، هرچند نتوانسته این موضوع را به طور مستقل تأیید کند.

این تحلیلگر همچنین به کمبود ذخایر سامانه‌های پاتریوت آمریکا اشاره کرد و گفت ظرفیت تولید این تجهیزات با سرعت مصرف آنها همخوانی ندارد و ذخایر این سامانه‌ها به سرعت در حال کاهش است.

امبرین زمان در بخش دیگری از تحلیل خود تأکید کرد که موضوع اصلی، مسئله کردها نیست، بلکه منافع راهبردی آمریکا است. او نوشت: «آمریکا در کردستان (اقلیم کردستان عراق) به دلیل منافع خود حضور داشت؛ همان‌طور که در روژاوا نیز چنین بود. زمانی که گفتیم آمریکا از آنجا نیز خارج خواهد شد، با انواع واکنش‌ها و استدلال‌ها روبه‌رو شدیم. اکنون وضعیت تقریباً مشابه است.»

به باور امبرین زمان، خروج تدریجی آمریکا از اقلیم کردستان عراق می‌تواند تکرار الگویی باشد که پیش‌تر در شمال و شرق سوریه رخ داد؛ جایی که کاهش حضور نظامی آمریکا، نگرانی‌هایی درباره آینده متحدان کرد واشنگتن و میزان تعهد آمریکا به شرکای محلی خود ایجاد کرد.

این تحلیل در حالی مطرح می‌شود که خروج تجهیزات دفاعی آمریکا از پایگاه هوایی اربیل، از نگاه برخی ناظران، تنها یک جابه‌جایی نظامی نیست، بلکه نشانه‌ای از بازتعریف نقش واشنگتن در عراق و کاهش تدریجی حضور مستقیم آن در اقلیم کردستان است.