به گزارش کردپرس، پیکر حسن بصری فرات که روز ۲۷ ژوئیه در آلمان درگذشت، از سوی اعضای خانواده و نزدیکانش در فرودگاه ارزروم تحویل گرفته شد.
مرال دانیش بشتاش، نماینده دم پارتی از ارزروم، نمایندگان نهادهای مدنی و سیاسی، شهرداران مشترک دم پارتی در شهرستانهای خنوس، قرهچوبان، گیمگیم و قرهیازی و صدها تن از شهروندان در مراسم استقبال از پیکر فرات حضور یافتند و آن را تا خانهاش همراهی کردند.
پیامی پرافتخار برای ما بر جای گذاشت
قاسم فرات، رئیس انجمن شیخ سعید و پسرعموی حسن بصری فرات، در مراسم خاکسپاری درباره فشارهایی که او در دوران زندگی خود متحمل شده بود، سخن گفت: «متأسفانه ظالمان نگذاشتند حسن به مردم خود خدمت کند. او بهشکلی غیرقانونی مجازات و بر اثر فشارها ناچار به مهاجرت به اروپا شد. حسن ۱۰ سال در آلمان، با دلتنگی برای فرزندان، سرزمین، دوستان و همراهان خود، زندگی پناهندگی را تحمل کرد.»
قاسم فرات افزود: «او پیام پرافتخاری برای ما بر جای گذاشت؛ حسن بصری میگفت ما نوادگان شیخ سعید هستیم، راه ما راه سربلندی است، زانو نمیزنیم و در برابر ظلم سر فرود نمیآوریم.»
برای حل مسئله کرد تلاش کرد
مرال دانیش بشتاش نیز در سخنرانی خود به فعالیتهای حسن بصری فرات در زمینه مسئله کردستان اشاره کرد و گفت او بازداشت و بهصورت غیرقانونی محاکمه شد و با انتصاب سرپرست دولتی، حاصل تلاشهایش نادیده گرفته شد. بشتاش در سخنان خود فرات را «شهید کردستان و مردم کرد» توصیف کرد و گفت فشارها و بیعدالتیهای زیادی بر او تحمیل شده است.
پس از سخنرانیها، نماز جمعه و نماز میت اقامه و برای حسن بصری فرات فاتحه خوانده شد. سپس پیکر او در روستای قولحصار، در کنار آرامگاه شیخ محمود، پدر شیخ سعید و پدربزرگ حسن بصری فرات، به خاک سپرده شد.
خانواده فرات در پایان مراسم اعلام کردند مراسم سوگواری او بهمدت سه روز در روستای قولحصار برگزار خواهد شد.
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