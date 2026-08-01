به گزارش کردپرس، پیکر حسن بصری فرات که روز ۲۷ ژوئیه در آلمان درگذشت، از سوی اعضای خانواده و نزدیکانش در فرودگاه ارزروم تحویل گرفته شد.

مرال دانیش بشتاش، نماینده دم پارتی از ارزروم، نمایندگان نهادهای مدنی و سیاسی، شهرداران مشترک دم پارتی در شهرستان‌های خنوس، قره‌چوبان، گیمگیم و قره‌یازی و صدها تن از شهروندان در مراسم استقبال از پیکر فرات حضور یافتند و آن را تا خانه‌اش همراهی کردند.

پیامی پرافتخار برای ما بر جای گذاشت

قاسم فرات، رئیس انجمن شیخ سعید و پسرعموی حسن بصری فرات، در مراسم خاک‌سپاری درباره فشارهایی که او در دوران زندگی خود متحمل شده بود، سخن گفت: «متأسفانه ظالمان نگذاشتند حسن به مردم خود خدمت کند. او به‌شکلی غیرقانونی مجازات و بر اثر فشارها ناچار به مهاجرت به اروپا شد. حسن ۱۰ سال در آلمان، با دلتنگی برای فرزندان، سرزمین، دوستان و همراهان خود، زندگی پناهندگی را تحمل کرد.»

قاسم فرات افزود: «او پیام پرافتخاری برای ما بر جای گذاشت؛ حسن بصری می‌گفت ما نوادگان شیخ سعید هستیم، راه ما راه سربلندی است، زانو نمی‌زنیم و در برابر ظلم سر فرود نمی‌آوریم.»

برای حل مسئله کرد تلاش کرد

مرال دانیش بشتاش نیز در سخنرانی خود به فعالیت‌های حسن بصری فرات در زمینه مسئله کردستان اشاره کرد و گفت او بازداشت و به‌صورت غیرقانونی محاکمه شد و با انتصاب سرپرست دولتی، حاصل تلاش‌هایش نادیده گرفته شد. بشتاش در سخنان خود فرات را «شهید کردستان و مردم کرد» توصیف کرد و گفت فشارها و بی‌عدالتی‌های زیادی بر او تحمیل شده است.

پس از سخنرانی‌ها، نماز جمعه و نماز میت اقامه و برای حسن بصری فرات فاتحه خوانده شد. سپس پیکر او در روستای قول‌حصار، در کنار آرامگاه شیخ محمود، پدر شیخ سعید و پدربزرگ حسن بصری فرات، به خاک سپرده شد.

خانواده فرات در پایان مراسم اعلام کردند مراسم سوگواری او به‌مدت سه روز در روستای قول‌حصار برگزار خواهد شد.