۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲

حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد و نوه شیخ سعید، در خنوس به خاک سپرده شد + فیلم

حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد و نوه شیخ سعید، در خنوس به خاک سپرده شد + فیلم

سرویس ترکیه – پیکر حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد، شهردار مشترک پیشین خنوس و نوه شیخ سعید، با حضور صدها نفر در روستای قول‌حصار به خاک سپرده شد. سخنرانان مراسم از تلاش های او برای حل مسئله کرد یاد کردند و گفتند فرات با وجود فشارها و سال‌های زندگی در تبعید، در برابر ظلم سر فرود نیاورد.

به گزارش کردپرس، پیکر حسن بصری فرات که روز ۲۷ ژوئیه در آلمان درگذشت، از سوی اعضای خانواده و نزدیکانش در فرودگاه ارزروم تحویل گرفته شد.

مرال دانیش بشتاش، نماینده دم پارتی از ارزروم، نمایندگان نهادهای مدنی و سیاسی، شهرداران مشترک دم پارتی در شهرستان‌های خنوس، قره‌چوبان، گیمگیم و قره‌یازی و صدها تن از شهروندان در مراسم استقبال از پیکر فرات حضور یافتند و آن را تا خانه‌اش همراهی کردند.

پیامی پرافتخار برای ما بر جای گذاشت

قاسم فرات، رئیس انجمن شیخ سعید و پسرعموی حسن بصری فرات، در مراسم خاک‌سپاری درباره فشارهایی که او در دوران زندگی خود متحمل شده بود، سخن گفت: «متأسفانه ظالمان نگذاشتند حسن به مردم خود خدمت کند. او به‌شکلی غیرقانونی مجازات و بر اثر فشارها ناچار به مهاجرت به اروپا شد. حسن ۱۰ سال در آلمان، با دلتنگی برای فرزندان، سرزمین، دوستان و همراهان خود، زندگی پناهندگی را تحمل کرد.»

قاسم فرات افزود: «او پیام پرافتخاری برای ما بر جای گذاشت؛ حسن بصری می‌گفت ما نوادگان شیخ سعید هستیم، راه ما راه سربلندی است، زانو نمی‌زنیم و در برابر ظلم سر فرود نمی‌آوریم.»

برای حل مسئله کرد تلاش کرد

مرال دانیش بشتاش نیز در سخنرانی خود به فعالیت‌های حسن بصری فرات در زمینه مسئله کردستان اشاره کرد و گفت او بازداشت و به‌صورت غیرقانونی محاکمه شد و با انتصاب سرپرست دولتی، حاصل تلاش‌هایش نادیده گرفته شد. بشتاش در سخنان خود فرات را «شهید کردستان و مردم کرد» توصیف کرد و گفت فشارها و بی‌عدالتی‌های زیادی بر او تحمیل شده است.

پس از سخنرانی‌ها، نماز جمعه و نماز میت اقامه و برای حسن بصری فرات فاتحه خوانده شد. سپس پیکر او در روستای قول‌حصار، در کنار آرامگاه شیخ محمود، پدر شیخ سعید و پدربزرگ حسن بصری فرات، به خاک سپرده شد.

خانواده فرات در پایان مراسم اعلام کردند مراسم سوگواری او به‌مدت سه روز در روستای قول‌حصار برگزار خواهد شد.

حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد و نوه شیخ سعید، در خنوس به خاک سپرده شد + فیلم

حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد و نوه شیخ سعید، در خنوس به خاک سپرده شد + فیلم

حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد و نوه شیخ سعید، در خنوس به خاک سپرده شد + فیلم

حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد و نوه شیخ سعید، در خنوس به خاک سپرده شد + فیلم

حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد و نوه شیخ سعید، در خنوس به خاک سپرده شد + فیلم

حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد و نوه شیخ سعید، در خنوس به خاک سپرده شد + فیلم

حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد و نوه شیخ سعید، در خنوس به خاک سپرده شد + فیلم

حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد و نوه شیخ سعید، در خنوس به خاک سپرده شد + فیلم

حسن بصری فرات، سیاست‌مدار کرد و نوه شیخ سعید، در خنوس به خاک سپرده شد + فیلم

کد مطلب 2797810

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