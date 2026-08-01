۲۱۰ کلاس درس جدید تا مهر ۱۴۰۵ در کردستان آماده بهره برداری می شود

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: هم اکنون عملیات اجرایی ۵۱ پروژه آموزشی در نقاط مختلف استان با شتاب در حال انجام است و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، این فضاهای آموزشی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: این پروژه ها در مجموع بیش از ۲۵ هزار مترمربع زیربنا دارند و با هدف تحقق عدالت آموزشی، افزایش سرانه فضای آموزشی و ارتقای استانداردهای فیزیکی مدارس استان طراحی و اجرا شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت و سلامت دانش آموزان، به اجرای طرح ایمن سازی مدارس اشاره کرد و افزود: با تخصیص اعتبارات اختصاصی، تعمیر و استحکام بخشی دیوارهای محوطه مدارسی که به دلیل فرسودگی یا قرار گرفتن در معرض خطر نیازمند بازسازی هستند، در اولویت برنامه های عمرانی آموزش و پرورش استان قرار گرفته است.

حسینی همچنین با اشاره به برنامه های این اداره کل برای کاهش تراکم کلاس های درس، نقش مدارس غیردولتی را در تحقق این هدف مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: بر همین اساس، برنامه عملیاتی آموزش و پرورش بر واگذاری زمین با کاربری آموزشی به مؤسسان مدارس غیردولتی، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، استوار شده است.

وی یادآور شد: در راستای حمایت از توسعه مدارس غیردولتی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در این بخش، پیگیری های لازم برای افزایش سهم تسهیلات اشتغال زایی ویژه مؤسسان این مدارس نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از پروژه های در دست اجرا و اجرای برنامه های حمایتی، گام مؤثری در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، کاهش تراکم کلاس ها و توسعه عدالت آموزشی در استان برداشته شود.